Сбербанк сообщил о разработке сервиса видеозвонков

Сбербанк разрабатывает сервис видеоконференций Jazz by Sber, рассчитанный на пользователей корпоративного сектора. Сервис проходит финальный этап тестирования, конкретные сроки запуска не сообщаются.

Jazz by Sber можно будет развернуть на инфраструктуре компании и интегрировать в существующий IT-ландшафт. «Все звонки осуществляются в периметре компании, а работу самого сервиса невозможно заблокировать или внести в нее корректировки извне»,— сообщается на сайте Сбера.

Также можно будет ограничить доступ к видеовстречам в отличие от сервисов, которые предоставляют доступ любому пользователю, имеющему ссылку. Jazz by Sber не требует скачивания приложения на устройство, позволяет делиться изображением со своего экрана всем участникам, не имеет ограничения по времени проведения встречи. В будущем компания планирует запустить мобильные приложения Jazz для iOS и Android.

Как выяснил “Ъ”, 31 марта дистрибутор решений Zoom в России и СНГ направил партнерам письмо о запрете продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям. Позже компания сообщила, что госорганы и компании с госучастием могут покупать аккаунты в Zoom напрямую, однако Роскомнадзор рекомендовал россиянам использовать отечественные аналоги сервиса.

Подробнее о решении Zoom — в материале “Ъ” «Для госсектора надежнее селектор».