Сбои за независимость

Как стало известно “Ъ”, в сети крупных федеральных и региональных операторов начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном рунете». Для восстановления работы некоторым компаниям приходилось временно отключать оборудование. Эксперты опасаются, что аварии могут стать регулярными. В ведомстве же запрещают изменять параметры работы своих систем под угрозой штрафов размером до 1 млн руб.

У крупного регионального оператора «Обит» в марте произошел сбой из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном рунете», рассказал “Ъ” источник в компании. Речь идет о системе для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection). По требованию ведомства она установлена «вразрез между оборудованием "Обит" и глобальной сетью интернет», поясняет собеседник. По его словам, чтобы восстановить работу сети, специалисты «Обит» исключили оборудование Роскомнадзора из схемы прохождения трафика. Официальный представитель компании отказался от комментариев.

«Обит» основана в 2002 году, оказывает телекоммуникационные и IT-услуги организациям и частным лицам и входит в десятку крупнейших операторов России в корпоративном сегменте. Присутствует в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Ее совокупная абонентская база насчитывает почти 15 тыс. клиентов. Выручка оператора в 2020 году составила около 2,5 млрд руб.

Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия внешним угрозам, за установку и эксплуатацию оборудования отвечает Роскомнадзор. В ведомстве сообщили, что в курсе инцидента в «Обит». «Спустя три часа работа технических средств противодействия угрозам возобновилась в штатном режиме»,— заверили в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что самовольное изменение параметров подобного оборудования квалифицируется как нарушение закона, за которое предусмотрена ответственность до 1 млн руб. В Минцифры говорят, что «за сбой инфраструктуры отвечает ее владелец». Однако в министерстве не уточняют, кого имеют в виду. Инфраструктурой своей сети в целом владеет «Обит», но оборудование DPI принадлежит Роскомнадзору.

Источник “Ъ” в одном из крупных операторов связи подтверждает, что в марте все операторы «большой четверки» испытывали трудности из-за оборудования DPI. Речь, в частности, идет о сбое в работе социальной сети Facebook и принадлежащих ее Instagram и WhatsApp 19 марта. Пользователи сервисов жаловались на их недоступность на портале Downdetector. На момент сбоя МТС, «Вымпелком», «МегаФон», Tele2 и «Ростелеком» заверили “Ъ”, что «проблем на их стороне нет». «Ростелеком» уточнил, что авария была зафиксирована на сети одного из зарубежных провайдеров. Но источники “Ъ” утверждают, что проблема была на российской стороне. В МТС, «МегаФоне», Tele2, «Ростелекоме» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Также сайты органов власти, в том числе Кремля и правительства, были временно недоступны 10 марта. Пользователи жаловались на неполадки в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. Эксперты называли причиной сбой в работе оборудования, которое использовалось для замедления трафика к соцсети Twitter.

По словам экспертов, сбои операторов, которые были зафиксированы в марте, стали первыми масштабными происшествиями в рамках исполнения закона. Централизованная система управления трафиком, которую внедрил регулятор, представляет большую опасность, уверен президент ассоциации операторов кабельного телевидения («Макател») Алексей Амелькин: «Любая ошибка персонала может привести к сбою интернета по всей стране». По его мнению, аварии могут стать регулярными.

«Чем больше устанавливается технически сложного оборудования на критические участки сети, тем больше вероятность, что оно будет давать сбой»,— отмечает независимый эксперт, автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. По его словам, в случае поломки оборудования Роскомнадзора операторы связи могут пустить трафик в обход, но это не гарантирует решения проблемы. Ответственности за последствие поломок, по мнению эксперта, операторы сейчас не несут, а штрафы назначаются за отказ в установке оборудования.

Анастасия Гаврилюк