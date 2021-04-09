Мэрия не мусорит деньгами

Мэрия Саратова обжаловала постановление регионального Росприроднадзора, которое выявило несанкционированную свалку строительных отходов, образовавшихся при реконструкции театра оперы и балета. В управлении считают, что образовавшаяся на Соколовой свалка причинила ущерб экологии в 1,8 млн руб., и администрация в связи с этим должна заплатить штраф. В свою очередь мэрия заявила, что за ликвидацию свалки отвечают владельцы участков, расположенных на этой территории. Осенью прошлого года отходы от строительства театра уже были обнаружены также и в поселке Саксагай Кировского района Саратова. По мнению эксперта, мэрия не должна перекладывать ответственность на собственников земли.

Администрация МО «Город Саратов» подала жалобу в суд на постановление межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. По мнению ведомства, мэрия причинила вред почвам на территории Соколовой горы, которая располагается в охранной зоне магистрального нефтепровода. Сотрудники управления обнаружили там несанкционированную свалку строительных отходов, образовавшихся при реконструкции саратовского театра оперы и ­балета.

«Было установлено, что на данном участке протяженностью около 80 м складируются отходы производства и потребления. Отходы находятся на почве без твердого покрытия, поверхность не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, что является грубым нарушением природоохранного законодательства»,— уточнили в ведомстве. В Росприроднадзоре отметили, что обнаруженный мусор относятся к четвертому классу опасности (малоопасные), и причиненный ущерб составил более 1,8 млн руб.

В связи с этим межрегиональное управление привлекло администрацию города к ответственности, назначив ей штраф в 400 тыс. руб. Мэрия обжаловала это решение в Волжский районный суд, пояснив, что «данная территория занимает площадь более 100 тыс. кв. м и включает в себя 791 земельный участок, имеющий более полутысячи правообладателей, которые и должны нести ответственность за состояние своих участков». При этом администрация Волжского района Саратова взяла на контроль вопрос ликвидации свалки.

Мусорные отходы от ремонтных работ театра ранее уже находили в поселке Саратова. Так, жители поселка Саксагай в Кировском районе Саратова в ноябре 2020 года обнаружили свалку вдоль одной из дорог. Региональное министерство природных ресурсов и экологии по этому поводу организовывало проверку. Подрядчика работ, допустившего нарушение требований по охране окружающей среды, оштрафовали на 30 тыс. руб. Кроме того, специалисты рассчитали причиненный вред. «Сумма ущерба составила 557,7 тыс. руб. Этот расчет направлен виновному лицу для компенсации ущерба в добровольном порядке до 1 июня 2021 года. Ситуация находится на контроле в министерстве»,— пояснили в минприроды.

Напомним, реконструкция Саратовского академического театра оперы и балета имени Чернышевского началась осенью 2020 года. Каменное здание было построено в 1865 году. В 1962 году его капитально ремонтировали. О необходимости повторной реконструкции речь зашла в апреле 2018 ­года.

Как писал „Ъ“, в августе 2020 года областное ГКУ «Управление капитального строительства» заключило контракт на проведение восстановительных работ с московской компанией ООО «Адепт строй». Эта организация стала единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе, и получила контракт по максимальной цене 1,62 млрд руб.

Однако спустя несколько месяцев один из сотрудников «Адепт строя» оказался замешан в уголовном деле о даче взятки. Как сообщили в региональном Следственном комитете, 3 декабря 2020 года представитель организации передал сотруднику УФСБ 125 тыс. руб. в качестве части взятки, общий размер которой должен был составить 6 млн руб. По версии следствия, деньги предназначались за содействие в беспрепятственном подписании актов выполненных работ по реконструкции театра. Сотрудник взятку не принял. Фигуранту уголовного дела назначили судебный штраф в 3 млн руб.

По мнению эколога Ольги Пицуновой, за ликвидацию свалки строительных отходов на Соколовой горе ответственны те, кто ее там оставил. «Наша мэрия вообще ни за что не хочет нести ответственность. Они до сих пор не выполнили и ряд предыдущих предписаний и решений суда по вывозу мусора. Так что не удивительно, что они открещиваются от любой ответственности. И, безусловно, убирать должен тот, кто намусорил»,— пояснила госпожа Пицунова.

Мария Шахрай