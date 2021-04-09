Ларькам сносит крышу на местах

Местные власти создают сложности операторам нестационарных торговых объектов (НТО) в 38 регионах России. Среди распространенных проблем — отказ в продлении договоров аренды и принудительный демонтаж киосков. Эксперты считают сложившуюся ситуацию следствием позиции федеральных властей, которые самоустранились от регулирования этой сферы, переложив его на плечи субъектов.

Трудности в отношениях местных властей с владельцами НТО сохраняются в 38 из 85 регионов России. К такому выводу пришел аппарат бизнес-омбудсмена, проанализировав промежуточные результаты исполнения распоряжения правительства РФ от 30 января. Документ рекомендует субъектам РФ и органам местного самоуправления содействовать бизнесу, эксплуатирующему НТО. Исследование основано на 179 обращениях, поступивших с начала этого года, в том числе коллективных, к бизнес-омбудсменам из всех субъектов РФ.

Особенно остро проблема стоит в Воронежской, Курганской, Новосибирской и Ярославской областях, говорится в документе. В этих регионах власти демонтируют НТО, отказывают в продлении договоров. Кроме того, чиновники используют подготовку к знаковым мероприятиям для зачистки территорий от НТО без предоставления компенсационных мест и какого-либо диалога с предпринимателями. К примеру, так действуют в Нижнем Новгороде при подготовке к 800-летнему юбилею города в 2021 году, в Новосибирске — к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Еще в 34 регионах, в числе которых Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, существуют требующие решений проблемы. Там от бизнеса поступают в основном жалобы относительно демонтажа НТО.

В 44 регионах — например, в Москве, Ростовской и Тульской областях — наблюдают тенденцию к улучшению, и только в Волгоградской, Калининградской и Смоленской областях складываются благоприятные для операторов НТО условия, говорится в исследовании. Выводы аппарата бизнес-омбудсмена будут направлены в Минпромторг, который должен до 1 мая отчитаться правительству по итогам собственного мониторинга развития НТО в регионах. В министерстве заявили “Ъ”, что пока идет сбор поступающей из регионов информации об исполнении распоряжения.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов говорит, что проблема нестационарной торговли касается в первую очередь крупных городов. «Долгое время считалось, что НТО — это анахронизм и их надо искоренять и переломить этот тренд непросто. Мы пришли к тому, что местные власти во многих городах берутся за внешний вид киосков, не обращая при этом внимания на окружающие их аварийные "хрущевки"»,— указывает он. По словам господина Максимова, благоприятные условия для НТО есть в лучшем случае в 15 регионах.

Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт напоминает, что федеральная власть отказалась от регулирования нестационарной торговли еще в 2010 году, передав всю полноту полномочий региональным властям. Это привело к тому, что муниципалитеты всегда выступают по отношению к собственнику НТО как сильная сторона, так как уполномочены определять порядок и место размещения, условия заключаемого договора, требования к объектам и к деятельности, которая в них осуществляется, перечисляет он. «В Москве, например, собственник объекта торговли не просто оповещает власти о том, что осуществляет свою деятельность, он должен получить у властей соответствующее разрешение и заключить договор»,— поясняет господин Иккерт.

Тем не менее, по словам юриста, для сноса НТО, даже при условии его незаконного размещения, требуются соответствующая санкция суда и обоснованное решение. В противном случае высока вероятность, что следствием сносов станет последующее возмещение причиненного ущерба, указывает Павел Иккерт. Но вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин добавляет, что у малого бизнеса обычно нет ресурса на судебные тяжбы и об успешных для операторов НТО исходах споров с местными властями ему неизвестно.

Никита Щуренков, Алексей Полухин