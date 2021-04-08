Беспроводные наушники заняли больше половины российского рынка

В первом квартале 2021 года беспроводные наушники впервые превысили половину штучных продаж на российском рынке, достигнув 52%, сообщили “Ъ” в «М.Видео-Эльдорадо». Годом ранее беспроводные модели занимали 39% рынка наушников.

Треть продаж всех моделей пришлась на True Wireless Stereo (полностью автономные): за год их доля увеличилась в полтора раза, до 37%. Средняя цена на такие наушники снизилась на 18%, до 5 тыс. руб. Еще около 8,5% продаж заняли беспроводные наушники-вкладыши (соединены между собой), а на беспроводные накладные наушники пришлось 6,5% продаж, отметили в компании.

В денежном выражении все беспроводные наушники заняли порядка 86% рынка, посчитали в «М.Видео-Эльдорадо», а полностью автономные и беспроводные модели — 72%. Продажи всех моделей с подключением к источнику звука через Bluetooth в первом квартале выросли на 21% в штуках и на 20% — в деньгах, превысив 2,5 млн штук и 11 млрд руб.

Пользователи оценили удобство раздельных TWS-наушников, которые решают проблему с запутанными проводами, удобнее в пользовании и во время передвижения. Свое влияние оказывает и отказ брендов от внедрения в смартфоны разъемов 3,5 мм, прокомментировали в «М.Видео-Эльдорадо».

Анастасия Гаврилюк