«Газпрому» нечего сказать про Сахалин

Разработка крупнейшего на шельфе Сахалина Южно-Киринского месторождения стала одной из жертв консервативного подхода «Газпрома» к инвестпрограмме на 2021 год. Как отмечается в отчетности структуры монополии «Газпром 335», которая должна стать EPCM-подрядчиком проекта, срок обустройства месторождения сдвинут на 2024 год. По оценке аналитиков, это как минимум замедлит реализацию планов «Газпрома» по экспорту трубопроводного газа в Китай с Дальнего Востока.

Проблемный проект «Газпрома» — освоение Южно-Киринского месторождения на Сахалине — вновь откладывается. Как следует из отчетности структуры компании ООО «Газпром 335», «в соответствии с утвержденной советом директоров ПАО "Газпром" инвестиционной программой на 2021 год и в прогнозе до 2025 года предусмотрен перенос сроков строительства объектов по инвестиционным проектам, связанным с обустройством Южно-Киринского месторождения, на 2024 год». В 2020 году сотрудниками общества работа по данному направлению приостановлена. До сих пор «Газпром» планировал начать добычу на месторождении в 2023 году. По оценкам Минэнерго, в 2023 году объем добычи должен был составить 0,8 млрд кубометров, а на проектный уровень в 21 млрд кубометров Южно-Киринское должно выйти на 11-й год разработки.

«Газпром» не предоставил комментарий.

Расположенное на шельфе Южно-Киринское — крупнейшее по объему запасов месторождение Сахалина (814,5 млрд кубометров газа и 130 млн тонн конденсата по С1+С2). Предполагалось, что газ пойдет для третьей очереди СПГ-проекта «Сахалин-2». Однако в 2015 году месторождение попало под санкции США, что сделало его освоение крайне затруднительным, поскольку закрыло доступ к западным поставщикам оборудования для подводной добычи. В этот момент «Газпром» начал вести переговоры с китайской CNPC о поставке газа с месторождения по трубе в Китай вместо сжижения. Также компания решила силами российских машиностроителей создать собственный подводный добычной комплекс. В итоге срок ввода месторождения был перенесен сначала на 2021 год, а затем на 2023 год.

«Газпром 335» должен стать EPCM-подрядчиком освоения Южно-Киринского, но, как следует из отчетности, контракт будет подписан не ранее 2023 года. Пока работы ведутся за счет беспроцентных кредитов, выделяемых «Газпромом». В частности, «Газпром 335» должен обеспечить закупку у концерна «Алмаз-Антей» ряда импортозамещающего оборудования, а именно подводных колонных головок, фонтанной арматуры, соединений 20 и 32 дюйма, а также подвесок насосно-компрессорных труб для системы подводной добычи. Также разработку кустового манифольда для «Газпрома» ведет «Малахит», который специализируется на проектировании атомных подводных лодок.

Сдвиг сроков был отчасти ожидаем — так, в последнем проспекте евробондов «Газпрома» в январе срок ввода Южно-Киринского был указан как 2023–2025 годы и срок выхода на «полку» — 2029–2031 годы.

Также объяснимо, почему именно этот сложный проект в ходе формирования инвестпрограммы на 2021 год — ее «Газпром» считал в условиях падения цен на газ до многолетних минимумов — попал под сокращение бюджетов. Компании было необходимо сохранить финансирование уже начатых проектов: прежде всего это достройка «Силы Сибири» и Амурского ГПЗ, а также начало освоения Харасавейского месторождения на Ямале.

Очевидным следствием сдвига сроков станет то, что проект поставки газа с Сахалина в Китай по трубопроводу также будет отложен, отмечает Мария Белова из Vygon Consulting.

«Газпром» уже запроектировал отвод в Китай от газопровода Сахалин—Хабаровск—Владивосток мощностью 10 млрд кубометров в год, но контракт с CNPC пока не подписан. При этом в июле 2020 года замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявлял, что власти не поддерживают рост поставок в Китай с Дальнего Востока до тех пор, пока не будет решен вопрос газификации региона.

Стоит отметить, что и сам «Газпром» перестал акцентировать внимание на этом проекте — последние заявления, посвященные прогрессу переговоров именно по дальневосточному маршруту, относятся к 2018 году. В последний год глава компании Алексей Миллер в публичных заявлениях уделяет основное внимание другому проекту по экспорту в Китай — транзитному газопроводу через Монголию.

Юрий Барсуков