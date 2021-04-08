«Россети» вложит в замену оборудования на подстанциях Северо-Запада 353 млн рублей

«Россети ФСК ЕЭС» установит новое коммутационное оборудование отечественного производства на 22 электроподстанциях в Северо-Западном регионе. Общий объем инвестиций в работы составит 353,5 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба компании. В рамках проекта будет смонтировано 150 высоковольтных вводов, произведенных с использованием resin impregnated paper — бумаги, пропитанной эпоксидной смолой. Отмечается, что оборудование с изоляцией такого типа имеет срок службы не менее 40 лет.

Работы по замене уже начались на подстанции «Литейная» в Смоленской области. В Санкт-Петербурге будет установлено 10 вводов, в частности на энергокольце 330 кВ «Волхов-Северная».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что специалисты «Россетей» в течение года заменят более 10 тыс. изоляторов на 73 ЛЭП в Северо-Западном округе и двух регионах Центрального округа.