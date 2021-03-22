На магистральных ЛЭП Северо-Запада заменят более 10 тыс. изоляторов

Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» в течение года заменят более 10 тыс. изоляторов на 73 ЛЭП в Северо-Западном округе и двух регионах Центрального. Наибольший объем работ придется на ЛЭП Ленинградской области.

Об этом сообщила пресс-служба «Россетей». На данный момент выполнена замена 674 изоляторов на пяти линиях электропередачи Ленинградской и Брянской областей. Большая часть этого объема приходится на линию 330 кВ «Гатчинская — Южная», которая участвует в электроснабжении Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга и южных районов Ленинградской области. В дальнейшие планы включены работы по замене 1,4 тыс. единиц изоляторов на двух цепях 220 кВ «Восточная — Ручьи» и 746 единиц на 330 кВ «Восточная — Выборгская».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о планах «Россети ФСК ЕЭС» по проведению диагностических исследованиях на своих объектах в Ленобласти.