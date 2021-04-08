Монохромную эмблему ФК «Кубань» выкупили фанаты за 1 млн рублей

Болельщики и ветераны ФК «Кубань» выиграли торги по продаже монохромной эмблемы клуба. Информация об этом появилась на странице «Живи Кубань» в Instagram. Стоимость лота составила 1 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, болельщики ФК «Кубань» начали сбор средств, чтобы выкупить эмблему клуба.

«Торги начались в 11 утра 7 апреля и длились до поздней ночи. Семь претендентов, подавших заявку на участие, сражались за право выкупить 2 лота: герб «Кубани» в монохромном и в цветном исполнении. Итог таков: монохромная эмблема ФК «Кубань» выкуплена КРОО «КУБАНЬ», - говорится в сообщении объединения.

На торгах по продаже цветной эмблемы ФК «Кубань» победителем признали фаната, который предложил 15 млн руб. Теперь он должен оплатить ставку и заключить договор купли-продажи. Однако КРОО «Кубань», занявшее третье место, со ставкой в 5, 4 млн руб. готово в случае чего выкупить лот. Но, вероятно, торги за цветную эмблему «Кубани» признают несостоявшимися.

В феврале стало известно, что конкурсный управляющий банкротящегося НАО ФК «Кубань» объявил о торгах по продаже зарегистрированных торговых знаков. На аукционе планировалось продать эмблему команды в черно-белом и цветном исполнении. Начальная стоимость лотов – 205 тыс. и 530,8 тыс. руб. соответственно.

Наталья Решетняк