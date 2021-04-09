Acer подгружает самокаты

Тайваньский производитель компьютеров и электроники Acer решил выйти в новый сегмент, представив электросамокаты под собственным брендом. В российской рознице они должны появиться в третьем квартале. Крупнейшими потребителями электросамокатов остаются сервисы поминутной аренды, но Acer, считают участники рынка, придется ориентироваться на более узкую аудиторию, уже знакомую с брендом.

“Ъ” ознакомился с презентацией Acer, посвященной итогам 2020 года и стратегии в России. Из документа следует, что компания планирует выйти на рынок электросамокатов. Предварительно в линейке четыре модели стоимостью от 40 тыс. до 80 тыс. руб. Как пояснили “Ъ” в Acer, продукция «уже в процессе производства». Планируется, что продажи электросамокатов в России начнутся в третьем квартале, пилотная партия составит нескольких тысяч штук. Они поступят в фирменные магазины Acer и федеральные торговые сети, специализирующиеся на электронике.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», рынок электротранспорта в России в 2020 году составил около 2 млрд руб. Спрос только в этой сети вырос в 2020 году на 70% в штуках и более чем вдвое в деньгах. Три четверти приобретенных средств передвижения пришлось на электросамокаты. В число пяти наиболее популярных брендов вошли IconBIT, Mizar, Tribe, Ninebot (принадлежит Xiaomi) и HIPER.

По данным «Яндекс.Маркета», в 2020 году по сравнению с 2019-м продажи электросамокатов выросли на 144%. У Ozon штучные продажи электросамокатов в прошлом году выросли в шесть раз относительно показателей 2019 года, хотя средний чек снизился на 11%, до 12,8 тыс. руб.

В последние годы крупнейшими потребителями электросамокатов стали сервисы поминутной аренды (кикшеринга), а последними все больше интересуются инвесторы. В феврале запущенный выходцами из S7 Whoosh привлек почти 2 млрд руб. от ВТБ и «Открытия», писал РБК, а 7 апреля стало известно, что конкурирующий с ним URent получил 1,2 млрд руб. от ряда инвесторов, в том числе 200 млн руб. от фонда Sistema SmartTech.

Как отметила представитель Whoosh, в 2021 году компания планирует расширить парк до 30 тыс. самокатов в 15 городах. Ключевой моделью для сервиса является Nineboot. Исходя из текущих изображений самокатов Acer, они выглядят «не совсем пригодными для использования в кикшеринге», считают в Whoosh.

«Модели Acer для шеринга не подойдут из-за складного механизма, который ломается в первую очередь»,— согласен сооснователь сервиса аренды электросамокатов Urent Андрей Азаров. По его словам, в 2021 году сервис планирует увеличить парк до 60 тыс. устройств.

Acer не будет сама производить электросамокаты, уверен аналитик Telecom Daily Илья Шатилин, компания продаст лицензию на бренд дистрибуторам, которые закупят устройства у сторонних производителей. «Известный бренд призван добавить надежности в глазах покупателя, но нельзя назвать очевидным выход Acer именно в этот сегмент»,— отмечает эксперт. По его мнению, продукт Acer вряд ли станет массовым и компании лучше сфокусироваться на узкой аудитории — например, геймерах.

Илья Шатилин также сомневается, что новый игрок будет интересен сервисам кикшеринга, которым критически важна стоимость самокатов, а предварительные расценки Acer выше рынка.

Часть потенциальных покупателей электросамокатов и пользователей кикшеринга может отпугнуть регулирование, которое Минтранс предлагает к этой сфере, добавляет издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев. В числе таких инициатив обязанность носить шлем и ограничение скорости устройств.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Степанова