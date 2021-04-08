Новое время

Одним из главных трендов в новом часовом году можно считать цвет. Часы с зеленым циферблатом и на ремешках зеленого цвета лидируют. За зеленым следует бордо и классический синий. Среди материалов корпусов среди самых популярных следует назвать сапфировое стекло, титан и углеродные композиты. Актуальны и ювелирные модели для женщин: бриллиантовые браслеты и инкрустация цветными драгоценными камнями прекрасны, как и прежде.

A. Lange & Soehne

Часы Triple Split саксонская мануфактура впервые представила в 2018 году. C тех пор они являются единственным в мире сплит-хронографом, способным производить сравнительные и накопительные измерения отрезков времени длительностью до 12 часов. В этом году добавилась версия Triple Split в корпусе из розового золота с синим циферблатом. В обновленных Lange 1 Perpetual Calendar указатели вечного календаря, в том числе специально разработанный кольцевой указатель месяца, гармонично встроены в дизайн циферблата, а в указатель фаз Луны интегрирован индикатор «день/ночь». Темно-синий циферблат другой новинки – часов Little Lange 1 Moon Phase в корпусе из белого золота - блестит необычно ярко, благодаря авантюриновому стеклу с добавлением медной лазури. Лунный диск в указателе фаз ночного светила под узнаваемым большим указателем даты Lange изготовлен из белого золота. Вторая версия модели инкрустирована 56 бриллиантами по ободку циферблата.

Vacheron Constantin

В 1921 году мастера мануфактуры создали необычные часы для американского рынка – подушкообразный корпус, повернутый по диагонали циферблат, заводная коронка между метками «1 час» и «2 часа». В 2021 году дом отмечает вековой юбилеи модели и выпускает три новые интерпретации Historiques American 1921 в корпусе из белого золота (диаметром 40 и 36,5 мм) и платины (40 мм). Если выпуск этой модели неограничен, то ювелирные часы Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Sky Chart Leo Constellation с минутным репетиром, турбийоном и картой звездного неба на задней крышке выполнены в единичном экземпляре. Изображение созвездия Льва на матовом циферблате темно-синего цвета состоит из треугольников с гильошированными полосами. Поскольку гильоширные машины предназначены для гравирования элементов круглой формы, то можно представить, с какими трудностями столкнулись мастера при создании линейных гравировок. В единичном экземпляре выполнены и часы Les Cabinotiers Moonlight Jewellery Sapphire с циферблатом регуляторного типа и вечным календарем с точным указателем фаз Луны. Эти часы предлагают отдельную индикацию минут с помощью центральной стрелки, а часов — на малом циферблате у отметки «12 часов». В часах Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Perpetual Calendar – Planetaria с турбийоном и вечным календарем усложнения предстают в уникальной эстетике. Механизм с ретроградной индикацией даты вдоль дуги справа на циферблате, круговыми ретроградными индикаторами месяца и дня недели, которые обрамляют две полусферы в виде полушарии Земли, служащие для индикации времени суток, регулируется двухосным турбийоном с армиллярной кареткой. Сложнейший механический калибр с ручным заводом, состоящий из 745 деталей, — результат четырехлетней разработки. Затемненные области выпуклого сапфирового стекла, используемые для индикации времени суток, расположены таким образом, что каретка турбийона напоминает Солнце, направляющее свои лучи к Земле. А на каждом циферблате 10 экземпляров часов Mtiers d’Art Tribute To Great Explorer в технике горячей эмали изображен фрагмент карты из составленного в 1519 году португальцами атласа Миллера.

Cartier

У ювелирно-часового дома Cartier в этом году - как, впрочем, и всегда - много разноплановых новинок. Одной из самых интересных из них стал хронограф Pasha de Cartier в корпусе диаметром 41 мм, оснащенный автоматическим мануфактурным механизмом, который можно видеть сквозь прозрачную заднюю крышку. В этой коллекции вышли также модели диаметром 30 мм с кварцевым механизмом, ювелирные версии-скелетоны с браслетом, полностью инкрустированным бриллиантами, и более классические биколорные версии на браслетах из стали и розового золота. Если бы на выставке существовал приз за самые элегантные часы, его можно было бы присудить новинке Tank Louis Cartier из розового золота с цветным прямоугольником на месте привычной шкалы «железная дорога» и мануфактурным механизмом с ручным заводом. Часы с корпусом в форме колокола Cloche de Cartier – пятая модель в серии Cartier Prive после моделей Crash, Cintree, Tonneau и Tank Asymetrique, наверняка станут предметом охоты коллекционеров. Не остались без внимания и ювелирные модели: Reptilis напоминают украшения высокого ювелирного искусства последней коллекции Cartier [Sur]Naturel, Rosary играют на поле классических коктейльных миниатюрных бриллиантовых часов, а круглый бриллиантовый циферблат Panthre Songeuse сверху обнимает фигурка пантеры с изумрудными глазками и сапфировыми пятнышками на бриллиантовой шкуре. Механические усложнения Cartier в этом году строятся вокруг турбийона. В каждой из трех новинок - Rotonde de Cartier Astromysterieux, Rotonde de Cartier Astrotourbillon, Rotonde de Cartier Skeleton Mysterious Double Tourbillon - циферблат скелетонирован и выполнен в технике «мистических часов» с прозрачными дисками из сапфирового стекла, создающими впечатление, будто механизм подвешен в воздухе.

Piaget

Мануфактура Piaget новинки выставки Watches & Wonders этого года посвятила дамам. Роскошные ювелирные модели Limelight Gala представлены в шести версиях, среди которых самой яркой, несомненно, является Limelight Gala High Jewellery Opal с циферблатом из черного опала, обрамленным изумрудами огранки «маркиза». Интересна также и модель Precious Rainbow с циферблатом и браслетом из розового золота в фирменной для Piaget технике гравировки Palace Decor с сапфирами и цаворитами всех цветов радуги. Ультратонкая модель Altiplano в этом году тоже предназначена для прекрасного пола: корпус из белого или розового золота выполнен в диаметре 35 мм.

IWC

Мануфактура из Шаффхаузена представила обновленную коллекцию Big Pilot’s Watch. Главным ньюсмейкером выступают Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL с запатентованной системой амортизации ударов. Результат восьмилетних разработок, система Sprin-g Protect основана на консольной пружине, на которой подвешен механизм внутри корпуса. Пружина защищает механизм от перегрузок, возникающих при ударах. Весьма полезная в современных условиях функция, особенно для людей, ведущих активный образ жизни. Любители, впрочем, вспомнят показанную лет 10 назад модель Monaco Twenty Four Calibre 36 марки TAG Heuer с амортизаторами по углам квадратного корпуса, преследующими ту же цель. Несмотря на выдающиеся характеристики, переворота в привычках пользователей она не произвела. Новые Big Pilot’s Watch оснащены системой быстрой замены ремешков EasX-change. IWC также представила новинки в рамках подколлекции Top Gun Edition «Mojave Desert» в корпусах из керамики песчаного цвета, ставшие бестселлером после первого показа на выставке SIHH 2019 года.

TAG Heuer

Главной новинкой марки TAG Heuer стали Aquaracer Professional 300, усовершенствованная версия часов для ныряльщиков. Изменения коснулись в основном дизайна 12-гранного ободка циферблата. Есть версии в корпусе из стали, титана Grade 2 и титана Grade 5. Модель Carrera Heuer 02T с турбийоном и хронографом, оснащенная сертифицированным COSC в качестве хронометра (особо точных часов) механизмом, выпущена ограниченной серией в 250 экземпляров и получила синий циферблат и браслет из титана Grade 2.

Екатерина Зиборова