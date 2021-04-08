08 апреля, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

ФАС проверит рост цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценит ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости. Ранее президент Владимир Путин констатировал резкий рост цен на жилье и потребовал от ведомства разобраться с ценовой динамикой.

«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье на территории РФ»,— говорится в сообщении службы (цитата по ТАСС).

По оценкам властей, в среднем по России стоимость жилья выросла на 12%, в некоторых регионах — на 30%. Одними из факторов роста стоимости стали программа льготной ипотеки под 6,5% и отсутствие на некоторых локальных рынках конкуренции среди застройщиков.

О поручении президента — в материале “Ъ” «ФАС пойдет по новостройкам».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя