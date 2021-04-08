ФАС проверит рост цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценит ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости. Ранее президент Владимир Путин констатировал резкий рост цен на жилье и потребовал от ведомства разобраться с ценовой динамикой.

«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье на территории РФ»,— говорится в сообщении службы (цитата по ТАСС).

По оценкам властей, в среднем по России стоимость жилья выросла на 12%, в некоторых регионах — на 30%. Одними из факторов роста стоимости стали программа льготной ипотеки под 6,5% и отсутствие на некоторых локальных рынках конкуренции среди застройщиков.

О поручении президента — в материале “Ъ” «ФАС пойдет по новостройкам».