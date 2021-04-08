Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должна проверить ситуацию на рынке недвижимости, заявил президент Владимир Путин. По оценкам властей, в среднем по России стоимость жилья выросла на 12%, в некоторых регионах — на 30%.

«Это не просто рост цены, это существенный рост <…> Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит»,— сказал президент на совещании по вопросам реализации его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов (цитата по сайту Кремля).

Наибольший рост цен зафиксирован в Северной Осетии (+30%), в Орловской области (+19,7%), в Адыгее — (+19,3%), в Амурской области (+18,6%), в Рязанской области (+17,6%). Господин Путин добавил, что программа льготной ипотеки под 6,5% сыграло заметную роль в ценовой динамике.

Программа льготной ипотеки была введена в апреле 2020 года в качестве меры поддержки населения и экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Программа была продлена до 1 июля 2021 года. Банк России неоднократно предупреждал о рисках возникновения пузырей на финансовом рынке при очередном продлении программы. К началу 2021 года резкий рост цен на недвижимость был зафиксирован и на вторичном рынке.

О ситуации на рынке — в материале “Ъ” «Продавцы придержат цены».