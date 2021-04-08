Количество задержанных мигрантов на границе США и Мексики достигло максимума за 15 лет

По данным Бюро таможенного и пограничного контроля (CPB) США, в марте на южной границе страны были задержаны примерно 172 тыс. незаконных мигрантов. Это на 71% превышает показатель февраля и является максимумом за последние 15 лет. При этом 168 тыс. из них были пойманы пограничниками при попытке проникнуть на территорию США, минуя пограничные пункты контроля. Это рекордный месячный показатель с марта 2001 года.

Как отмечается в пресс-релизе CPB, поток незаконных мигрантов в США из стран, расположенных южнее, начал расти еще с апреля 2020 года. Причинами наплыва мигрантов стали «насилие, стихийные бедствия, отсутствие продовольственной безопасности и нищета в Мексике и странах Северного треугольника Центральной Америки». С начала 2021 финансового года (с 1 октября 2020 года) патрульные службы США задержали уже почти 570 тыс. человек, притом что за весь предыдущий финансовый год на границе с Мексикой были арестованы 644,8 тыс. человек.

Пограничная служба отмечает стремительный рост числа одиноких несовершеннолетних детей, пытающихся пересечь границу. В марте их количество достигло 18,9 тыс., что вдвое больше, чем в феврале. Эксперты связывают это с новой политикой администрации Джо Байдена, который в феврале постановил больше не высылать одиноких детей-мигрантов из страны. Теперь власти должны немедленно отправлять обратно в Мексику только одиноких взрослых или взрослых с детьми. Впрочем, согласно статистике марта, и этого не происходит: за последний месяц из США обратно в Мексику были высланы лишь около 17 тыс. родителей с детьми из примерно 53 тыс. задержанных. Остальные были помещены в специальные иммиграционные центры, как это и делалось при администрации Дональда Трампа.

Эта статистика противоречит заявлениям самого господина Байдена. «Мы отправляем обратно подавляющее большинство семей, которые приезжают,— заявил действующий президент США во время пресс-конференции 25 марта.— Сейчас мы пытаемся выяснить у Мексики, готовы ли они принять обратно больше этих семей». Представитель Белого дома Ведант Патель объяснил расхождение слов президента со статистикой тем, что «если Мексика не готова принять у себя одиноких взрослых мигрантов или семьи, их помещают в иммиграционные центры в США».

Кирилл Сарханянц