Мэр Екатеринбурга предложил разместить на пятитысячной купюре здание городской ратуши

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с инициативой разместить изображение здания городской администрации на банкноте номиналом 5 тыс. руб. Предложение чиновник опубликовал на своей странице в Instagram.

«Давайте вместе подумаем, какой из десятков знаковых объектов нашего города мог бы попасть на новую банкноту. Прекрасный вариант — здание администрации города. Хотя в Екатеринбурге есть другие интересные достопримечательности — гостиница "Исеть", Дом Севастьянова и здание Уральского федерального университета»,— отметил господин Орлов.

По его мнению, горожане любят ратушу за башню со шпилем и часами, которые являются самыми большими на Урале. В связи с этим мэр рассматривает возможность открытия башни для посетителей и проведения там экскурсий.

Напомним, накануне совет директоров Банка России (ЦБ) утвердил основные направления развития денежного обращения на 2021-2025 годы. Согласно документу, на денежной купюре номиналом 5 тыс. руб. появится изображение Екатеринбурга, на обратной стороне купюры появится изображение одной из достопримечательностей Уральского федерального округа (УрФО). Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что решение ЦБ не согласовывалось с Кремлем.

Анастасия Реутова