ОЭЗ «Санкт-Петербург» получит площадку в промзоне «Парнас»

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» до конца текущего года получит еще одну, третью по счету, площадку для размещения своих резидентов. Петербургское предварительно согласовало для этой цели территорию в промзоне «Парнас» на севере города.

Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексея Яковлева. Под новую площадку ОЭЗ будет выделен участок в 30 га в районе пересечения проспекта Энгельса и КАД. По ранее появлявшейся в СМИ информации, на нем может появиться кластер фабрик-кухонь, обслуживающих предприятия петербургского общепита.

ОЭЗ «Санкт-Петербург» владеет площадками «Нойдорф» в Стрельне и «Новоорловская» в Приморском районе. Ранее “Ъ-СПб” писал, что на территории площадки «Новоорловская» будет построен инновационный центр площадью более 18 тыс. кв. метров.