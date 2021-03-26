На территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» построят инновационный центр

ООО «СУАР-Групп» построит инновационный центр на площадке «Новоорловская». Центр площадью более 18 тыс. кв. м предназначен для размещения резидентов ОЭЗ, их научно-исследовательских подразделений, офисных и производственных помещений.

Согласно заключенному между АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» и подрядной организацией договору, строительство будет завершено не позднее конца января 2022 года. Стоимость работ составит 931 млн рублей.

Кроме того, АО «МегаМейд» построит инфраструктурные объекты для ОЭЗ за 924,3 млн рублей.