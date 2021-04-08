Ростовского журналиста Игоря Хорошилова допрашивают в качестве свидетеля по делу о вымогательстве

Работающий в Ростове-на-Дону журналист Игорь Хорошилов не был задержан и не является подозреваемым по уголовному делу, его допрашивают в качестве свидетеля. Об этом сообщил “Ъ-Юг” его адвокат Евгений Беркович.

«Игорь Хорошилов находится в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, его не задерживали в порядке ст. 91 УПК РФ, поскольку он не является подозреваемым. Сейчас его допрашивают в качестве свидетеля по делу о вымогательстве, расследуемом в отношении бывшего полицейского Гончарова»,— сказал адвокат.

По словам господина Берковича, следователи на протяжении нескольких часов требуют, чтобы Игорь Хорошилов разблокировал телефон. «Они хотят выяснить, кто ведет популярный антикоррупционный канал „Крысы Ростова“, специально для этого создали целую расследовательную группу»,— отметил он.

Адвокат сообщил, что кроме Игоря Хорошилова в полицию доставлены его бывшая жена и 20-летний сын. «При обыске в квартире бывшей жены Хорошилова, где он не проживает, обнаружено большое количество травы — якобы наркотика. Бывшая супруга тоже в ГСУ, сына повезли на освидетельствование. Обыск проводился без Игоря. На мой взгляд, такими действиями против родственников на Хорошилова хотят надавить для получения нужных полицейским показаний»,— заявил Беркович.

Напомним, журналист Игоря Хорошилов был доставлен в полицию сегодня. Дома у его матери и бывшей жены прошли обыски, правоохранители изъяли ряд технических устройств. В рамках какого дела проводятся оперативные мероприятия, официально не сообщалось — в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не комментируют информацию.

Кристина Федичкина