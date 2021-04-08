Петербургский НИИ начал исследование «ЭпиВакКороны» для создания рекомендаций по применению

На базе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера началось исследование вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» для выработки рекомендаций по ее применению у людей, уже перенесших заболевание. Научная работа ведется по поручению руководства Роспотребнадзора.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ Арега Тотоляна. На брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о рекомендуемых сроках вакцинации «ЭпиВакКороной» ранее переболевших новой коронавирусной инфекцией пациентов, он заявил, что пока официальных рекомендаций на этот счет не существует. «Сейчас по заданию руководства Роспотребнадзора такое исследование у нас в институте начинается», — добавил господин Тотолян.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная новосибирским центром «Вектор». В рамках прививочной кампании в России до настоящего момента она применялась гораздо меньше, чем «Спутник V». 8 апреля в Санкт-Петербург поступила первая с декабря партия «ЭпиВакКороны» объемом 13,7 тыс. доз.