В Петербург поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона»

В Петербург поступила новая партия вакцин от COVID-19. Как сообщили в Смольном, в город доставили 13,7 тыс. доз «ЭпиВакКорона» и 24,6 тыс. доз вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»).

Как заявил губернатор Александр Беглов, в Петербург с начала прививочной кампании поступило 594,4 тыс. дозы вакцины от коронавируса. Вакцинированы 304,9 тыс. человек вакцинированы полностью, 423,6 — получили первый компонент препарата.

Напомним, что в ближайшее время в Петербурге откроются еще семь прививочных пунктов. В настоящее время при медучерждениях развенуты 134 стационарных пункта вакцинации, сформированы 20 выездных бригад, работают 12 мобильных пунктов.