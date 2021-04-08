08 апреля, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний | все

Пресс релиз| все

В Петербург поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона»

В Петербург поступила новая партия вакцин от COVID-19. Как сообщили в Смольном, в город доставили 13,7 тыс. доз «ЭпиВакКорона» и 24,6 тыс. доз вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»).

Как заявил губернатор Александр Беглов, в Петербург с начала прививочной кампании поступило 594,4 тыс. дозы вакцины от коронавируса. Вакцинированы 304,9 тыс. человек вакцинированы полностью, 423,6 — получили первый компонент препарата.

Напомним, что в ближайшее время в Петербурге откроются еще семь прививочных пунктов. В настоящее время при медучерждениях развенуты 134 стационарных пункта вакцинации, сформированы 20 выездных бригад, работают 12 мобильных пунктов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Проект

Экспертное мнение

Проект

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя