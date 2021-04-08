Меру пресечения руководителям и юристам концерна «Покровский» изберут в Москве

В Ростове были задержаны руководитель концерна «Покровский» Александр Глазырин, а также юристы Генрих Хачатуров, Владислав Бражников и Александр Войналович. Сегодня Басманный районный суд Москвы изберет задержанным меру пресечения. Об этом сообщает “Ъ”. Отмечается, что в отношении сотрудников концерна возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК) и о подкупе или принуждении к даче показаний или отказу от них (ст. 309 УК).

Напомним, 6 апреля в офисе компании прошли обыски. Фигурантами дела также стали директор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко, а также его партнер Аркадий Чебанов. В данный момент они не задержаны. «По некоторым данным, следствие считает, что они вымогали земельные участки у фермеров, заставляя их отказываться от дачи показаний по данным фактам»,— пишет издание.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал возбуждение дела «мощным ударом по рейдерству». Он отметил, что еще в 2019 году в Генеральную прокуратуру были направлены обращения сразу нескольких фермеров из разных регионов Южного федерального округа. Они жаловались на административное давление, которое могло быть инициировано руководителями концерна «Покровский».

Концерн «Покровский» включает в себя более 35 предприятии, расположенных на территории ЮФО (агробизнес, электрооборудование, недвижимость, инвестиции и пр.). Агропромышленные комплексы компании находятся в 15 районах Краснодарского края. В сфере недвижимости концерн работает в Ростове-на-Дону и Ростовской области, в Туапсинском районе Краснодарского края.

Наталья Шинкарева