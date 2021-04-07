Борис Титов сообщил о возбуждении дела в отношении владельца концерна «Покровский»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о том, что в отношении владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко и нескольких его подчиненных возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство). «Их подозревают в вымогательстве имущества, рейдерских захватах сельхозпредприятий»,— написал уполномоченный на своей странице в Facebook.

Господин Титов назвал возбуждение дела «мощным ударом по рейдерству». «Мы еще в 2019 году направляли в Генеральную прокуратуру обращения сразу нескольких фермеров из разных регионов Южного федерального округа. Все они жаловались на инициируемое руководителями концерна „Покровский“ административное давление, в том числе с привлечением правоохранительных органов»,— отметил он.

Ранее сообщалось, что в офисах концерна прошли обыски. В правоохранительных органах не комментируют информацию об этом. По номерам телефонов, указанным на сайте концерна, второй день не отвечают.

Кристина Федичкина