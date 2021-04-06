В ростовском офисе концерна «Покровский» проходит обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в ростовском офисе концерна «Покровский». Об этом сообщили “Ъ-Юг” в областной адвокатской палат. «В офисе проводится обыск, там работают наши представители. С чем связаны мероприятия мы пока не знаем»,— сказал собеседник “Ъ-Юг”.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. «Когда будет подготовлена информация для СМИ, мы сообщим»,— подчеркнули в ведомстве.

Офис концерна в Ростове находится в бизнес-центре «Лига Наций» по ул. Суворова, 91 (весь бизнес-центр принадлежит концерну). По указанным на сайте компании телефонам не ответили.

В концерн «Покровский» входят более 35 предприятии, расположенных на территории ЮФО (агробизнес, электрооборудование, недвижимость, инвестиции и пр.). Агропромышленные комплексы компании находятся в 15 районах Краснодарского края. В сфере недвижимости концерн работает в Ростове-на-Дону и Ростовской области, в Туапсинском районе Краснодарского края.

Кристина Федичкина