Кадровая резолюция

Решение проблемы кадровой безопасности промышленных предприятий — основное направление деятельности комитета СОСПП по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам. За годы работы комитет стал ключевой коммуникативной площадкой, где бизнес и образовательная среда обмениваются информацией о современных потребностях рынка труда.

Комитет СОСПП по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам с 2013 года возглавляет ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. В 2020 году в состав комитета входил 31 человек. Среди них руководители уральских вузов, колледжей и техникумов, представители промышленных предприятий.

Как пояснил Виктор Кокшаров, деятельность комитета направлена на развитие системы профессионального образования Свердловской области с учетом современных требований работодателей. В частности, уделяется внимание новому формату инженерного образования. «На базе комитета осуществляется конструктивный диалог между членами СОСПП, деловым, научным и гражданским сообществами, образовательными учреждениями и органами власти»,— пояснил он.

На заседаниях комитета СОСПП рассматриваются вопросы разработки механизмов партнерства образовательных и профессиональных сообществ, внедрения инновационных проектов в систему подготовки кадров, повышения качества и конкурентоспособности профессионального образования Свердловской области. Комитет проводит анализ потребностей экономики Свердловской области в квалифицированных кадрах и разрабатывает единые принципы деятельности по формированию трудовых ресурсов в регионе. На заседаниях комитета проводятся общественные обсуждения таких вопросов, как прогноз потребностей в кадрах и контроль над цифрой приема на бюджетные места в средние профессиональные и высшие учебные заведения.

«В рамках комитета происходит постоянный контакт бизнеса и образовательной среды. Образовательные организации получают сигналы бизнеса о ситуации на рынке труда и понимают, где надо увеличить количество бюджетных средств, где надо изменить образовательную программу. В свою очередь представители учебных заведений рассказывают о том, что происходит в образовательной среде»,— говорит исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.

Среди тенденций она отмечает трансформацию образовательных программ: сначала студенты идут на специализацию под общим названием, а к 3–4 курсу выбирают более узкое направление и обучаются под кураторством бизнеса. «Раньше были профессии-специальности. Сейчас некоторые специальности трансформируются, некоторые начинают по-другому звучать, некоторые профессии исчезают, возникают новые. Это требует гибкости от образовательной среды»,— отмечает Татьяна Кансафарова.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров возглавляет комитет по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам с 2013 года Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

При содействии СОСПП в регионе развивается дуальное обучение, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте. «Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы. Студенты проходят практику на предприятии в рамках учебного процесса»,— пояснил Виктор Кокшаров. По его мнению, в дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя: «На территории предприятия создаются учебные рабочие места для студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального симуляционного оборудования. Важнейший компонент — наличие подготовленных кадров, которые выступают в качестве наставников».

«Деятельность комитета показывает, как бизнес и образовательная среда могут находить точки соприкосновения, чтобы достичь единой цели — понимание студентами и абитуриентами, куда они пойдут работать и кем будут. Чтобы во время обучения студенты получали именно те знания, которые являются актуальными в настоящее время на рынке труда или в технологическом цикле предприятия»,— подчеркивает Татьяна Кансафарова.

Наиболее тесно СОСПП сотрудничает с УрФУ — самым крупным уральским вузом. Стоит отметить, что президент СОСПП Дмитрий Пумпянский возглавляет его наблюдательный совет.

Комитет СОСПП совместно с Уральским федеральным университетом с 2016 года реализует проект «Школа талантов УрФУ». «Одним из современных форматов работы с талантливыми школьниками является система их вовлечения в проектную деятельность, в результате которой формируются навыки поиска и использования знаний для решения важных прикладных задач в технике, технологиях и инновационной деятельности»,— пояснили в пресс-службе УрФУ. Проект реализуется на базе Инновационной инфраструктуры УрФУ во взаимодействии с УГМУ и индустриальными партнерами (НПО автоматики, «Россети Урал» и другие) при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Ежегодно в проекте участвуют более 800 школьников. За пять лет более 500 школьников Свердловской области разработали и реализовали в виде опытных образцов более 100 инновационных проектов, из которых 25 признаны победителями.

С 2018 года комитет СОСПП совместно с УрФУ реализует стратегический проект по внедрению проектного обучения в основные образовательные программы. «Внедряемые подходы качественно влияют на развитие образовательной экосистемы университета и позволяют сформировать устойчивые связи с представителями реального сектора экономики в контексте подготовки высоко востребованных специалистов»,— отмечает Виктор Кокшаров. По итогам 2020 года 93 предприятия стали партнерами внедрения проектного обучения в образовательный процесс УрФУ. Благодаря активному участию СОСПП, заказчиками проектов выступают крупнейшие предприятия Свердловской области: НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Синарский трубный завод (входит в ТМК).

Одним из крупнейших проектов, который сейчас реализуется совместно с вузами и членами СОСПП, стал Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». Напомним, власти Свердловской, Челябинской и Курганской областей договорились об его создании в июле 2019 года в рамках выставки «Иннопром-2019». Предполагалось, что на базе крупнейших вузов трех регионов, включая УрФУ, будут организованы прикладные исследования для разработок в промышленном производстве. К соглашению присоединились крупные промышленные предприятия и объединения, включая группу «Синара», НПО автоматики и Южно-Уральский промышленный кластер. На данный момент в состав НОЦ входит девять университетов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. По итогам 2020 года организациями в составе НОЦ инвестировано в реализацию научно-технологических проектов 2,7 млрд руб., в том числе 2,29 млрд руб. из внебюджетных источников. В портфеле центра 48 проектов.

Дмитрий Пумпянский отмечает, что деятельность НОЦ даст значительный экономический эффект в ближайшие годы: «Это станет одним из драйверов в развитии регионов. Предприятия смогут модернизировать производства и повысить свою конкурентоспособность как в России, так и в глобальном масштабе. Прорывные проекты центра должны оказать стимулирующее воздействие на экономику регионов и стать локомотивом ее развития».

Решения комитета СОСПП носят рекомендательный характер, но его предложения, как правило, учитываются при разработке нормативно-правовой базы и при реализации крупных научно-образовательных проектов. Одним из них стала областная программа «Уральская инженерная школа» (2015–2035 годы), направленная на повышение мотивации обучающихся к изучению предметов естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий технического профиля и инженерных специальностей.

В планах СОСПП — обсуждение и реализация проектов по созданию гибких образовательных программ под потребности рынка труда в опережающем профессиональном образовании, алгоритмов оперативного реагирования образования на изменения в технологиях, проектов по профориентационной работе, популяризации рабочих профессий, программам внутреннего обучения и наставничества.

Алексей Буров