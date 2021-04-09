От личного к общему

Начавшаяся в 2011 году по инициативе президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрия Пумпянского Екатерининская Ассамблея стала мощной площадкой для благотворительных проектов. За 10 лет в нее был вовлечен весь крупный бизнес Урала, а на аукционах — главных событиях каждой Ассамблеи — выручено порядка 250 млн руб. Прошлогоднее мероприятие, на котором в год пандемии и хромающей экономики было собрано более 65 млн руб., по признанию самих меценатов, показало, что Ассамблея — это не «пыль в глаза», а работающий инструмент.

В 2011 году по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянскогобыла заложена традиция — ежегодно крупнейшие бизнесмены Урала принимают участие в Екатерининской Ассамблее. Ее центральным событием стал масштабный благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций. Собранные средства в виде гранта идут на реализацию благотворительных проектов, выбранных на конкурсной основе. Аукцион приурочен ко Дню памяти Святой Екатерины, который отмечается в декабре.

Благотворительный вечер традиционно посещают первые лица Свердловской области, включая губернатора, собственники и руководители крупнейших промышленных предприятий региона, известные политики, общественники, спортсмены, деятели культуры и искусства. Среди постоянных участников президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, генеральный директор ЗАО «Группа Синара» Михаил Ходоровский, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, топ-менеджер Сбербанка Владимир Черкашин, владелец группы «ФОРЭС» Сергей Шмотьев, совладелец ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров.

За годы существования Екатерининской Ассамблеи на реализацию благотворительных проектов было собрано порядка 250 млн руб. При этом, если 10 лет назад на приобретение диагностического оборудования для выездной поликлиники было собрано более 2,5 млн руб., то по итогам последнего аукциона на благотворительность направили 94,9 млн руб.

В ходе традиционного благотворительного вечера на Екатерининской Ассамблее-2020 удалось собрать более 65 млн руб. Половина суммы была выручена благодаря Дмитрию Пумпянскому, который приобрел малахитовый стол и скульптуры из полудрагоценных и поделочных камней. Более 20 млн руб. за лоты отдал Андрей Симановский. Еще 280 тыс. руб. было собрано за счет продажи лотов онлайн. Кроме того, по решению президиума СОСПП к средствам, собранным на вечере, были добавлены 29,9 млн руб., оставшиеся от реализации проекта 2019 года.

Сами меценаты отмечают важность поставленного в прошлом году рекорда по количеству собранных средств, так как в период пандемии коронавирусной инфекции, повлиявшей как на систему здравоохранения, так и на экономику региона, необходимость в благотворительных проектах сильно возросла.

Конкурс на получение статуса благополучателя Екатерининской Ассамблеи открытый. Оценку проектов, претендующих на получение гранта, проводит экспертная группа из специалистов в сфере социальной политики, представителей законодательного собрания Свердловской области и общественной палаты региона. Ежегодно на конкурс приходит порядка 40 заявок от благотворительных фондов и некоммерческих организаций (НКО). Среди благополучателей Екатерининской Ассамблеи за 10 лет были как региональные фонды и организации, так и федеральные с обязательным условием реализации проекта в регионе.

Важной особенностью Екатерининской Ассамблеи-2020 стало участие сразу нескольких благополучателей. Первым стала Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения. Их проект предполагал капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составила 16 млн руб. Еще 22 млн руб. будут направлены на создание пилотного инклюзивного комплекса «Социополис» в поселке Верх-Нейвинский. 30 млн руб. будет выделено на обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями в Центре нутритивной поддержки на базе Областной детской клинической больницы (ОДКБ). 32,6 млн руб. получит фонд «Подари жизнь» на оснащение ОДКБ современным оборудованием для диагностики детского рака и генетических заболеваний.

«Мы все воочию убедились в сложнейшем 2020 году в решимости меценатов — участников Екатерининской Ассамблеи брать на себя ответственность за здоровье и жизни наших земляков»,— отмечает член Совета федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий.

«Екатерининская Ассамблея — очень функциональный проект, он был задуман не как пафосная встреча, чтобы “пускать пыль в глаза людям”. Безусловно, есть видимая сторона, когда непосредственно проходит аукцион, красивая картинка. Но этому предшествует серьезная работа подбора благополучателя. Проект стал таким масштабным и статусным именно из-за того, что он всегда качественно организован и продуман»,— считает постоянный участник Екатерининской Ассамблеи, один из совладельцев девелоперской компании «Малышева, 73» Константин Погребинский.

Илья Смирнов