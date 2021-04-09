Выезд из тупиков

Комитет по транспорту и логистике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) принимает активное участие в разработке и корректировке нормативно-законодательной базы. Так, ему удалось доказать неправомерность работы автоматических пунктов весогабаритного контроля без визуальной информации для водителя, а также внести предложения о налоговых льготах для автомобилей с высоким экологическим классом.

В 2011 году в Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП) был создан подкомитет по транспорту. Его возглавил Александр Салаутин — руководитель Уральского филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УрФО, выступивший с инициативой формирования профильной площадки для системного диалога власти и бизнеса по вопросам развития транспортной отрасли.

Уже через год подкомитет стал комитетом, который по уставу СОСПП должен был возглавить руководитель крупного отраслевого предприятия. Председателем комитета по транспорту стал Валерий Савельев — владелец многопрофильного холдинга AVS Group, куда, в частности, входит авиакомпания «Авиакон Цитотранс».

Позже было принято решение добавить в профиль комитета логистику. «Понимание логистики связано с более широким объемом вопросов, а не только с перевозкой грузов и пассажиров»,— пояснил Александр Салаутин.

С 2017 года комитет по транспорту и логистике возглавляет генеральный директор ГК «Транссибурал» Сергей Мазуркевич. Александр Салаутин стал его заместителем. Сегодня в состав комитета входят руководители крупных логистических и промышленных предприятий, представители общественных организаций, органов власти. Среди них: министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, начальник Уральского управления государственного автодорожного надзора Игорь Бородулин, заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Гребенкин, директор областного Союза автотранспортных предпринимателей Лилия Саранчук и другие.

«Необходимость выделения в структуре Союза профильного комитета по транспорту определена значительным влиянием отрасли практически на все сферы экономики. Всевозможные ограничения и нововведения межгосударственного и внутригосударственного уровней без поиска оптимальных условий их реализации способны дестабилизировать ситуацию на рынке. Задачами нашего комитета являются не только разработка и предложение собственникам транспортных компаний механизма адаптации к происходящим изменениям, но также сбор и обобщение проблем, с которыми им приходится сталкиваться для последующего внесения соответствующих предложений законодателю»,— рассказал Сергей Мазуркевич.

С 2017 года комитет по транспорту и логистике возглавляет гендиректор ГК «Транссибурал» Сергей Мазуркевич

На заседании комитета рассматриваются различные вопросы, касающиеся транспорта. «Комитет никогда не уклонялся от острых вопросов. По ним всегда принимались решения или рекомендации. Нельзя сказать, что они мгновенно воспринимались органами власти, приходилось довольно много убеждать и объяснять позицию бизнеса. Полученный опыт позволяет говорить, что нормативно-правовая база может регулироваться с учетом наших предложений»,— комментирует Александр Салаутин.

Борьба за табло

Ярким примером такого сотрудничества стало решение непростой ситуации с автоматическими пунктами весогабаритного контроля. На территории Свердловской области они заработали в ноябре 2017 года. Они могут взвешивать транспортное средство, измерять его габариты и межосевые расстояния на скорости до 140 км/час без остановки транспортного средства. Первые три пункта были установлены на 155-м и 346-м км автодороги Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов и 22-м км автодороги Екатеринбург—Реж—Алапаевск.

В 2018 году комитет СОСПП по транспорту и логистике обратился в правительство региона, указывая на неправомерность работы автоматических пунктов весогабаритного контроля — у них отсутствовали элементы оповещения водителей (табло) о превышении допустимой массы, а также дорожных знаков на подъезде к ним. При этом сумма налагаемых штрафов превышала 100 млн руб. ежемесячно.

В министерство транспорта Свердловской области было направлено предложение установить на пунктах электронное табло, чтобы водитель грузовика, проезжая рамку, видел номер своего автомобиля, полную массу и превышение. Чтобы отстоять свою позицию, члены комитета вышли с инициативой провести опрос водителей-профессионалов. Опросили более 600 человек. 98,6% водителей подтвердили, что система визуальной информации нужна.

В прошлом году были приняты изменения в федеральный закон «О дорогах и дорожной деятельности», потом появился приказ Минтранса — норма о визуальном информировании была прописана.

Впрочем, нерешенные проблемы в работе автоматических пунктов весогабаритного контроля еще остаются. Например, информационная система не учитывает иностранные автономера.

Налоговые инициативы

Одним из самых важных направлений деятельности комитета является налоговая нагрузка на транспортные компании. 15 марта 2021 года на прошедшем в правительстве Свердловской области совещании в качестве меры поддержки комитет по транспорту и логистике СОСПП совместно с АСМАП предложил распространить льготы по транспортному налогу на грузовые автомобили, осуществляющие перевозки грузов, в том числе по международным маршрутам. В частности, установить нулевую налоговую ставку в отношении грузовиков экологических классов «Евро 5» и «Евро 6». По мнению экспертов, эта мера необходима в связи с прогрессивным ростом издержек транспортных предприятий по основным статьям расходов, в том числе дорожным сборам на территории государств Евросоюза по экологическому классу грузовиков (чем выше класс — тем ниже сборы).

Сейчас правительство Свердловской области рассматривает это предложение с привлечением всех заинтересованных сторон. В качестве одного из условий возможного предоставления льгот транспортным предприятиям заместитель губернатора Олег Чемезов назвал необходимость обеспечения работодателем заработной платы водителям на уровне средней по отрасли в регионе.

«Для малых предприятий проблема налоговой нагрузки очень серьезная. С 2021 года отменен ЕНВД, происходит болезненный переход на другие спецрежимы, повышается налоговая нагрузка в несколько раз. В результате снижается уровень рентабельности, техника работает на износ, а средств на ее обновление нет»,— подчеркивает Александр Салаутин.

«Изменения, происходящие в российской экономике, должны быть ориентированы на формирование единых, прозрачных условий работы для всех участников рыночных отношений. Однако следует понимать, что разные компании находятся на разном уровне своего развития, что сказывается на возможности оперативно реагировать на происходящие изменения. Многим из них нужна поддержка, а порой и защита. Задачей СОСПП была и остается консолидация усилий промышленников и предпринимателей региона, направленная на отстаивание интересов честного бизнеса, поддержание деловой активности граждан как неизменного условия улучшения национального благосостояния»,— уверен Сергей Мазуркевич.

Николай Яблонский