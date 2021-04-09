Налоги вызывают на комиссию

Комиссия по финансовой и налоговой политике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) была образована год назад. В зоне ее внимания — борьба с перекосами при проведении налоговых проверок и работа с инструментами поощрения инвестиций.

Комиссия по финансовой и налоговой политике СОСПП была образована 13 февраля 2020 года. Ее возглавили два сопредседателя — партнер и руководитель отдела корпоративного налогообложения в РФ и странах СНГ аудиторской компании Ernst & Young Дмитрий Бабинер и президент Евразийской Ассоциации налоговых и финансовых консультантов Мария Чумак.

«Комиссия — это экспертная площадка для своевременного реагирования на изменения законодательства, затрагивающие сферу налоговой и финансовой политики предприятий»,— говорит Мария Чумак. Комиссия помогает компаниям «нивелировать» связанные с вопросами налогообложения и финансовой политики риски, содействуя в «изучении и использовании передового опыта учета и контроля».

«На заседаниях комиссии обсуждаются вопросы, актуальные для бизнеса Свердловской области. Деятельность комиссии обеспечивает возможность системного прямого диалога предпринимателей с представителями региональной власти, в том числе для обсуждения системных проблем и внесения своих предложений»,— отмечает Мария Чумак.

Бизнес снабдили инструментами

Основные опасения бизнеса в последние несколько лет связаны с развитием практики применения налоговыми инспекциями статьи 54.1 Налогового кодекса РФ («Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы»), отмечает Дмитрий Бабинер. Эта статья, введенная в Налоговый кодекс РФ в 2017 году, регулирует вопросы привлечения к налоговой ответственности предприятий, уличенных во взаимоотношениях с недобросовестными контрагентами (в частности, с фирмами-однодневками).

«Налоговый орган активно применяет эту статью, в том числе по отношению к добросовестным налогоплательщикам, не занимающимся незаконной оптимизацией налогов. К сожалению, налоговый орган всегда приходит к тем компаниям, у которых больше денег, а не к непосредственным нарушителям налогового законодательства. Тем не менее, судебная практика по статье 54.1 Налогового кодекса РФ в 2020 году начала меняться в положительную для добросовестных налогоплательщиков сторону. Мы надеемся, что после того, как ФНС России 10 марта 2021 года опубликовала письмо о практике применения статьи 54.1, ситуация улучшится. В частности, налоговые инспекции вернутся к применению так называемой налоговой реконструкции при проведении проверок»,— отметил Дмитрий Бабинер. При этом на комиссии регулярно обсуждаются с членами СОСПП возможности разрешения спорных ситуаций в рамках ст. 54.1 Налогового кодекса РФ.

Второе глобальное направление, которым комиссия по финансовой и налоговой политике СОСПП занималась в 2020 году,— инструменты поощрения инвестиций. Бизнесу сложно разобраться, как работают инструменты поддержки, говорит господин Бабинер. Это и закон «О защите и поощрении капиталовложений РФ» (СЗПК), который предусматривает для предприятий возможность заключения с государством соглашений на реализацию отдельных инвестиционных проектов. И вопросы субсидирования государством затрат на инфраструктуру. И действие механизма СПИК 2.0 — специальный инвестиционный контракт, по которому инвестор обязуется реализовать инвестпроект в обмен на получение различных мер стимулирования и налоговых льгот от государства. «В 2020 году мы провели три комиссии с представителями предприятий Свердловской области, посвященные деталям этих инструментов»,— говорит Дмитрий Бабинер.

Актуальными для компаний Свердловской области в 2020 году были вопросы определения кадастровой стоимости участков и зданий. «Есть перекосы при массовом определении стоимости кадастровых объектов, с которыми мы боремся (с помощью привлечения к работе комиссии экспертов, занимающихся вопросами установления действительной кадастровой стоимости объектов. — Review “СОСПП-30”). Задача добиться того, чтобы кадастровая стоимость объектов была справедливой и учитывала интересы не только государства по сбору в максимальном размере налогов, но и интересы развития предприятий — участников рынка»,— считает эксперт.

Комиссия в 2020 году занималась вопросами внедрения на крупнейших предприятиях налогового мониторинга на постоянной основе. Это делает деятельность крупнейших налогоплательщиков более открытой, кроме того, сокращает сроки для проверок ФНС — с четырех лет до девяти месяцев.

Одно из ключевых мероприятий, которое организовала комиссия по финансовой и налоговой политике СОСПП в 2020 году,— Налоговый конгресс. «В условиях ограничений в связи с развитием коронавирусной инфекции работа комиссии была переведена в формат онлайн, поэтому Налоговый конгресс также прошел в удаленном режиме, что, по мнению участников, не отразилось на качестве и содержательности мероприятий. Поэтому и далее комиссия продолжает свою работу в двух форматах: онлайн и офлайн»,— отметила Мария Чумак. В частности, по итогам Налогового конгресса был сформирован запрос в УФНС России по Свердловской области для подтверждения разъяснений, полученных в рамках конгресса от представителей налогового органа, по правам и обязанностям налогоплательщиков по ответам на информационные письма. Также было решено провести анкетирование членов СОСПП об используемых мерах государственной поддержки инвестиций, в том числе о региональных мерах с целью выявления эффективных для бизнеса инструментов, а результаты затем обсудить на комиссии по финансовой и налоговой политике СОСПП.

Нормы приводят в норму

В 2021 году комиссия по налоговой и финансовой политике СОСПП намерена активизировать работу по совершенствованию норм законодательства Свердловской области, связанных с реализацией проектов в рамках СПИК 2.0 и законом «О защите и поощрении капиталовложений в РФ», говорит Дмитрий Бабинер. «В конце 2020 года были приняты поправки, которые позволят заключать предприятиям в Свердловской области соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Также актуальным является вопрос получения предприятиями инвестиционных налоговых вычетов, их рамки определяются федеральным законодательством, а вот конкретика принимается на уровне нормативных актов каждого региона»,— отмечает эксперт.

Также в 2021 году комиссия намерена активно работать с налоговыми инспекциями Свердловской области по вопросам мониторинга нарушения прав налогоплательщиков. «Мы регулярно отслеживаем правоприменительную практику, чтобы оперативно вырабатывать взвешенную позицию, когда возникают перекосы со стороны налоговых органов. Бывают разные ситуации: либо закон хороший, но плохо применяется, и нужно внести коррективы, либо закон плохой и его надо поменять», — указывает Дмитрий Бабинер.

В комиссии по финансовой и налоговой политике СОСПП приветствуют обращения компаний по профильным вопросам, подчеркивает Дмитрий Бабинер. «Мы настаиваем, чтобы не только сопредседатели комиссии определяли повестку, но и сами члены СОСПП говорили о своих проблемах. Мы не просветительская организация, для нас важны обращения в налоговые органы за разъяснениями по спорным вопросам и к законодателям. Цель комиссии — решать концептуальные задачи, решать общие вопросы. Мы должны доносить до власти проблемы, которые возникают у предприятий в налоговой и финансовой сфере, предлагать и добиваться внедрения оптимальных вариантов решения этих проблем»,— говорит Дмитрий Бабинер.

Алексей Охлопков