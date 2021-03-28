Продавцы придержат цены

Вопреки негативной экономической конъюнктуре и падению покупательской активности цены на вторичное жилье продолжают плавно расти: за минувший месяц в среднем в крупнейших городах они увеличились на 1,3%. Обеспечивать увеличение стоимости недвижимости собственникам помогает сохраняющийся после прошлогодней волны ажиотажного спроса дефицит предложения. Но увеличение ключевой ставки может закономерно привести к снижению доступности ипотеки, в дальнейшем сдерживая спрос, а следовательно, и цены на квартиры.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в марте достигла 88,76 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,3% относительно февраля и на 16,1% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. В компании «Этажи» среднюю стоимость вторичного жилья в стране, на основе данных в 18 городах присутствия, оценивают в 68,4 тыс. руб. за кв. м. Рост за месяц оценивается в 1,05%, за год — в 7,8%. Похожая оценка у «Авито Недвижимости»: среднюю стоимость квартир в стране в компании оценивают в 65,6 тыс. руб. за кв. м. Это на 20% больше, чем годом ранее.

За минувший месяц аналитики ЦИАН отметили рост средней стоимости вторичного жилья в 14 из 16 рассматриваемых городов. Наибольшее увеличение (на 2,3%) отмечено в Казани, где готовые квартиры сейчас стоят в среднем 99,3 тыс. руб. за кв. м. В «Этажах» также отмечают уверенную положительную динамику в Перми: за месяц вторичная недвижимость подорожала почти на 3%, до 70,1 тыс. руб. за кв. м в месяц. В Санкт-Петербурге, согласно оценкам компании, квартиры сейчас номинированы в среднем по цене 151,5 тыс. руб. за кв. м, это на 1,63% превышает аналогичный показатель февраля. А лидером по годовой динамике цен аналитики «Авито Недвижимости» считают Омск, где вторичное жилье сейчас стоит 60,2 тыс. руб. за кв. м. Это на 36% дороже, чем в марте прошлого года.

В Москве, согласно оценкам ЦИАН, средняя стоимость вторичной недвижимости в марте составила 257,4 тыс. руб. за кв. м. Показатель вырос на 0,8% за месяц и на 16% — за год. Главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова отмечает, что самые высокие средние цены на рынке сохраняются в ЦАО, где за месяц квартиры подорожали на 2%, до 495,1 тыс. руб. за кв. м. Самое доступное жилье в ЮВАО — 213,1 тыс. руб. за кв. м, это также на 2% выше значения февраля. «Продавцы ориентируются на цены выставленных объектов и завышают свои, поэтому значения растут скорее по инерции, нежели по объективным причинам»,— констатирует она. Директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома добавляет, что средняя стоимость лота на вторичном рынке столицы сейчас составляет 14,9 млн руб., за месяц показатель вырос на 0,2%, а за год — почти на 16%.

Сохраняющийся уровень цен эксперт называет неадекватно высоким с учетом экономической ситуации.

Несмотря на сохраняющуюся тенденцию к росту цен, руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отмечает его замедление: в феврале за месяц вторичная недвижимость в среднем по стране подорожала на 1,7%, а в январе — на 1,6%. «Продавцы стали аккуратнее подходить к индексации»,— констатирует он. Предпосылкой для этого, по словам эксперта, стало замедление спроса: например, в Москве в январе-феврале было зарегистрировано всего на 2% больше договоров купли-продажи, чем годом ранее, в то время как осенью заключалось на треть больше сделок. На этом фоне аналитики больше не отмечают снижения объема предложения: в Москве и Санкт-Петербурге, по данным ЦИАН, сейчас в активной реализации находится на 7% больше квартир, чем месяц назад.

Аналогичный тренд заметил директор «Этажей» Ильдар Хусаинов — по его словам, общий объем предложения в экспозиции с начала года вырос на 3%. Но о полном его восстановлении, по мнению эксперта, говорить преждевременно: на волне ажиотажного спроса с июля по декабрь предложение сократилось на 40%. Именно это господин Хусаинов считает ключевым фактором роста цен. Эксперт отмечает, что в ближайшее время покупательский спрос может немного снизиться: Центробанк принял решение повысить ключевую ставку — и это должно отразиться на ипотечных ставках.

Несмотря на то что рынок недвижимости традиционно реагирует на такие изменения инертно, собственники их уже предчувствуют.

«Продавцы стараются сейчас на пике цены реализовать свою недвижимость, опасаясь, что спрос и цены на вторичное жилье могут пойти вниз»,— замечает господин Хусаинов.





Руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов соглашается с тем, что в ближайшее время рост цен на рынке недвижимости должен замедлиться, но предупреждает, что однозначно прогнозировать влияние мер правительства на рынок сложно.

Александра Мерцалова