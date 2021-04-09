Президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский рассказал о том, чего объединению удалось добиться за 30 лет, как выстроен диалог с региональной властью и как пандемия COVID-19 объединила бизнес.

Review: Какие главные задачи получилось решить СОСПП за 30 лет?

Дмитрий Пумпянский: СОСПП стал одним из первых в стране региональных бизнес-объединений. Переход к рыночной экономике, формирование частного предпринимательства, новых властных структур в 90-е годы потребовал создания новых каналов коммуникаций между бизнесом и системой государственного управления.

Союз возник в сложный для страны период, когда перестраивалась и политическая, и хозяйственная системы государственного устройства, возникла острая необходимость взаимодействия руководителей крупных предприятий для решения административно-хозяйственных задач региона.

За эти годы Союз прошел путь от сообщества директоров предприятий до авторитетной региональной лоббистской структуры и представителя интересов работодателей. Сегодня он обеспечивает ежедневный диалог бизнеса и власти, участвует в подготовке и экспертизе региональных, отраслевых и муниципальных стратегий, занимается разработкой законодательной и нормативной правовой базы.

В последние годы большое внимание уделяется развитию новых отраслей промышленности. На областном уровне удалось согласовать комплекс мер по цифровизации экономики, развитию и поддержке компаний IT-индустрии, что привлекло в ряды СОСПП новых членов — представителей высокотехнологичных компаний региона.

Еще одно важное направление — кадровая политика: Союз продвигает лучшие практики партнерства бизнеса с образовательными учреждениями всех уровней, стимулирует вложения предприятий в профориентационные проекты, способствуя тем самым внедрению национальной системы компетенций и квалификаций.

СОСПП находится в постоянном развитии, о чем говорит в том числе и регулярная ротация его руководящих органов, обновление комитетов и комиссий. Это позволяет не только реагировать на вызовы, но и формировать будущую повестку, работать на опережение.

Хочу поздравить всех членов СОСПП, его основателей, всех наших друзей и партнеров с 30-летием организации и пожелать Союзу успехов в формировании позитивной повестки взаимодействия бизнеса и власти в регионе и, конечно, устойчивости и новых достижений всем нашим предприятиям-членам.

R.: Какими изменениями в законодательстве сейчас занимается СОСПП?

Д.П.: Серьезное влияние на деловой климат оказывает качество региональной нормативной правовой базы. Поэтому Союзом проведена экспертная оценка пакета нормативных правовых актов, направленных на поддержку бизнеса. В их числе — план первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения COVID-19. Разработаны меры налоговой, финансовой, имущественной и административной поддержки бизнеса, а также утвержден перечень отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях пандемии.

Нами постоянно ведется работа по развитию системы государственно-частного партнерства, созданию проектных офисов по комплексному развитию территорий. В последнее время также занимаемся разработкой отечественной платформы «Промышленность РФ 4.0», это важная инициатива, которая позволит ускорить переход экономики страны к новому технологическому укладу.

R.: Насколько вы удовлетворены взаимодействием с властями Свердловской области?

Д.П.: Я могу сказать, что сегодня диалог бизнеса и власти в регионе выстроен достаточно четко. Авторитет Союза за последние годы растет не только из-за эффективности работы аппарата и комитетов, но и благодаря изменению потребностей власти в нашей экспертизе и ее заинтересованности в развитии предпринимательства. Это дорога с двусторонним движением, и важно, что мы постоянно делаем шаги навстречу друг к другу.

За годы своей работы СОСПП выстроил устойчивые коммуникации и взаимодействие с региональными и муниципальными властями. Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев регулярно участвует в собраниях нашего Союза и даже в заседаниях его президиума. В наших мероприятиях всегда задействованы представители правительства и законодательного собрания региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) регулярно участвует в собраниях СОСПП и в заседаниях его президиума. Справа — президент СОСПП Дмитрий Пумпянский Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Члены Союза, в свою очередь, работают в составе совещательных советов, комитетов и комиссий, созданных при институтах исполнительной власти различного уровня. СОСПП влияет на большинство решений, которые касаются предпринимательства.

R.: А как взаимодействуете с бизнес-объединениями региона?

Д.П.: Вы знаете, по моему мнению, в Свердловской области исторически сложилась уникальная среда взаимодополняющего партнерства всех основных бизнес-объединений федерального уровня. Так как нашей основной целью является улучшение бизнес-климата в области, мы зачастую выступаем «единым фронтом» в диалоге с региональной властью. Кроме того, учитывая высокие компетенции и профессионализм экспертов СОСПП, мы с удовольствием делимся нашими наработками с другими бизнес-объединениями для продвижения интересов уральского бизнеса.

R.: Расскажите о работе СОСПП на федеральном уровне и взаимодействии с РСПП?

Д.П.: СОСПП является одним из крупнейших региональных объединений Российского союза промышленников и предпринимателей, регулярно занимая лидирующие позиции в формировании федеральной составляющей региональной повестки РСПП.

У нас очень плотное ежедневное взаимодействие. Члены СОСПП входят в большинство комиссий и комитетов РСПП. В прошлом году союз принял участие в разработке «Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике». Целый ряд предложений уральского бизнес-сообщества вошли в единый пакет, направленный РСПП в правительство РФ.

По признанию президента РСПП Александра Шохина, на сегодняшний день свердловское отделение является одной из наиболее эффективных региональных структур российского объединения в качестве как представителя работодателей, так и лоббиста.

R.: Есть ли потребность в увеличении количества членов союза?

Д.П.: В СОСПП сегодня входит более 500 предприятий и 4000 ассоциированных членов в рамках 15 отраслевых союзов, которые в совокупности составляют около 70% промышленного потенциала региона. Благодаря вкладу предприятий Союза экономический рост в Свердловской области регулярно превышает средний по России.

Тем не менее, мы придерживаемся точки зрения, что чем больше компаний и предприятий самых разных отраслей экономики входят в СОСПП, тем шире будет представлено мнение бизнеса по различным тематикам. Сегодня Союз объединяет практически все ведущие предприятия и холдинги Свердловской области, отделения федеральных корпораций, банков, страховых и лизинговых компаний. У нас широко представлены компании машиностроения, металлургии, строительной сферы, легкой и пищевой промышленности, торговли, IT-индустрии, субъектов малого и среднего бизнеса.

Мы рады, что ежегодно в состав Союза вступают новые предприятия и организации, отраслевые союзы и ассоциации. В этом году на общем годовом собрании планируется утвердить 30 новых членов.

R.: Насколько сильно отразилась пандемия на деятельности СОСПП?

Д.П.: В целом пандемия еще больше сплотила между собой предпринимателей. В прошлом году, несмотря на кризис, значительно увеличилась интенсивность и скорость взаимодействия между властью и бизнесом. В числе наиболее пострадавших в нашем регионе оказались представители транспортной отрасли, сферы туризма и услуг, общественного питания, коммерческой недвижимости, индустрии развлечений, торговли. Конечно, самым опасным фактором для людей была неопределенность и угроза локдауна — полной остановки деятельности предприятий.

В целях оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию в конце марта 2020 года в СОСПП был создан координационный совет по противодействию новой коронавирусной инфекции и дополнительным мерам поддержки в условиях пандемии. Помимо обмена опытом предприятий и выработки соответствующих рекомендаций, наша работа была сфокусирована на системной поддержке бизнеса путем выработки согласованных мер восстановления экономического роста региона, информирования предприятий об инициативах РСПП по взаимодействию с органами власти на федеральном уровне, а также сбор информации о потребностях бизнеса и ее доведение до федеральных и региональных министерств и ведомств.

Благодаря совместной работе координационного совета СОСПП, областного штаба под руководством губернатора и регионального управления Роспотребнадзора, удалось избежать остановки производства в промышленном комплексе. В течение всего года мощности системообразующих предприятий региона по выпуску продукции, за исключением отдельных структур, были загружены более чем на 60%. Массовых сокращений, высвобождения персонала не произошло. Сохранение потенциала крупного и среднего бизнеса позволяют региону реализовать общенациональный план действий, направленный на восстановление занятости, и обеспечить рост экономики.

В дополнение к системной работе в рамках координационного совета мы приняли решение о создании спецсчета СОСПП «Стоп коронавирус». За четыре месяца нашими членами, помимо их собственных программ, было собрано и направлено на реализацию 26 проектов более 104 млн руб. На эти средства были приобретены аппараты ИВЛ, закуплена спецодежда и средства защиты для станций скорой медицинской помощи и городских больниц региона, сформированы продуктовые наборы для социально не защищенных категорий граждан и многое другое.

В итоге пандемия не только не снизила значимость совместной работы власти и бизнеса по разработке и экспертизе законов и иных нормативных правовых актов, но и придала ей новую динамику.

R.: Проект Екатерининская Ассамблея, созданный СОСПП, каждый год успешно собирает средства на благотворительные цели. Есть ли планы изменить формат мероприятия, или благотворительный вечер останется доброй традицией?

Д.П.: Мы гордимся тем, что за 10 лет Ассамблея стала одним из крупнейших благотворительных мероприятий не только на Урале, но в России. Ее организация отличается от других благотворительных проектов тем, что участники вносят собственные частные средства, а не корпоративные пожертвования. Кроме того, Ассамблея, дата проведения которой приурочена к дню Святой Екатерины — покровительницы Екатеринбурга — всегда проходит в атмосфере праздника и дружеского общения, что вызывает и у меценатов, и у благополучателей дополнительные позитивные ассоциации с благотворительностью.

Эти традиции мы планируем продолжать и дальше. Но, безусловно, это живой проект, который трансформируется со временем. Так, например, три года назад в дополнение к основному аукциону появился интернет-аукцион. А в прошлом году изменился принцип распределения собранных средств. Учитывая, что с каждым годом Ассамблея собирает все более значительные суммы, ее попечительский совет решил, что пожертвований может хватить сразу на несколько проектов. Так и произошло: благодаря Ассамблее-2020 членами СОСПП будут реализованы целых четыре проекта-победителя! В Верхнепышминской школе-интернате им. С.А. Мартиросяна, где обучаются слепые и слабовидящие дети, будет проведен капитальный ремонт медицинского отделения и полное оснащение его необходимым оборудованием. Проект «Социополис» организует инклюзивный комплекс в поселке Верх-Нейвинский, предлагая новую модель жизнеустройства людей с инвалидностью. В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) будет создан Центр нутритивной поддержки, который позволит обеспечить лечебным питанием детей с паллиативными состояниями, также для ОДКБ фонд «Подари жизнь» продолжит реализацию проекта по приобретению оборудования для диагностики онкологических и генетических заболеваний.

Беседовал Алексей Буров