В 1990-е, когда промышленность вместе со страной оказались на грани развала, руководители уральских заводов взяли ситуацию в регионе в свои руки, организовав первое в России объединение работодателей. Сейчас Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) — влиятельное бизнес-объединение, решающее самые разнообразные задачи.

Объединение в период разрушения

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей был создан в 1991 году. Костяком организации стали управленцы уральских заводов, оказавшихся на грани развала во время экономических потрясений. В кризисной ситуации промышленники объединились, чтобы сохранить рабочие места и производственные мощности в регионе. «Это был период полного безвластия. Государство отказалось от всех заказов, был ликвидирован Госснаб СССР. И у нас в одночасье оказалось полтора миллиона безработных»,— вспоминает первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

В Свердловской области объединение работодателей появилось раньше, чем подобные организации в других регионах России. Более того, бизнес-ассоциация была создана раньше Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Тогда у нас была главная задача — объединить все здравые силы Свердловской области для спасения промышленных предприятий и всей Свердловской области. Нам повезло, что у нас были очень сильные руководители предприятий»,— рассказывает господин Россель.

Одним из первых членов свердловского объединения работодателей стал НТМК

В ассоциацию объединились директора заводов, от которых зависело, будут продолжать жить или начнут вымирать многие уральские моногорода. Костяк составили глава Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев (Краснотурьинск), генеральный директор Нижнетагильского меткомбината Юрий Комратов, директор Уралвагонзавода Владимир Серяк (Нижний Тагил), директор Первоуральского новотрубного завода Вениамин Дуев. «Нужна была организация, чтобы люди, которые знают, что делать, могли наводить порядок, чтобы промышленность работала. Периодически начали собираться, чтобы решать проблемы. Это была эффективная работа»,— вспоминает бывший генеральный директор Верх-Исетского металлургического завода Владислав Кавтрев.

Союз укрепил отношения

В течение 1990-х и 2000-х объединение возглавлял генеральный директор «Пневмостроймашины» Владимир Семенов, стоявший у истоков создания СОСПП. Участники союза разрабатывали законодательную базу, чтобы урегулировать трудовые отношения с коллективами и поддержать бизнес в регионе. При этом федеральных нормативных актов, регламентирующих эти направления, на тот момент не существовало. «Надо было создать законодательную базу для взаимоотношений предприятий с органами государственной власти, с профсоюзами, друг с другом»,— говорит Эдуард Россель. По его словам, в регионе своими силами приняли областные законы о социальном партнерстве, о регулировании социально-трудовых отношений и многое другое. «Трудовые законы работают в регионе и сегодня»,— напоминает первый губернатор.

«Свердловская область стала одной из первых в стране, где была реализована идея делового, равноправного и взаимовыгодного партнерства между профсоюзами, властью и бизнесом по регулированию социально-трудовых отношений»,— добавили в СОСПП. Кроме того, за счет сформированной прочной системы взаимоотношений между властью и бизнесом Свердловская область сравнительно безболезненно преодолела последствия дефолта 1998 года, подчеркивают в СОСПП.

Отношения вышли из Дома Дружбы

Первые встречи членов СОСПП проходили в Екатеринбурге. «Примерно два раза в месяц собирались в Доме Дружбы народов, как правило, семьями, и обсуждали проблемы»,— рассказал Владислав Кавтрев.

В начале 2000-х годов объединение стало выходить за пределы областного центра: Союз создавал свои филиалы и отделения в муниципалитетах. Произошла существенная интенсификация работы СОСПП, расширение ее масштабов. Проводилась легитимация иных территориальных объединений предприятий — так называемых Советов директоров, Советов предприятий и т.п. Легитимация и приведение их организующих документов в соответствие с законом «Об объединении работодателей» также проводились по двум направлениям — перевод их в филиал СОСПП или приведение и перерегистрация уставов в соответствии с вышеназванным законом.

C 2010 года союз возглавляет владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. «Сегодня союз представляет весь спектр уральской экономики и является наиболее авторитетным бизнес-объединением региона. В него входят компании промышленного сектора, строительной отрасли, сферы инвестиций, финансов, торговли, сельского хозяйства, энергетики, образования, науки»,— отмечают в СОСПП.

В структуре СОСПП функционируют шесть территориальных подразделений и более 30 филиалов, это позволяет оперативно решать вопросы бизнеса по всему региону. Союз является активным участником диалога с региональными и муниципальными властями: различные комитеты участвуют в разработке, корректировке федеральных и региональных программ и законов, лоббируют интересы местного бизнеса на различных рынках. Например, между союзом и законодательным собранием Свердловской области действует соглашение о сотрудничестве: бизнес-ассоциация готовит и направляет на рассмотрение законопроекты, нацеленные на поддержку и развитие уральской промышленности.

Сейчас СОСПП является основным представителем бизнеса в диалоге с властью, взаимодействуя с представителями федерального центра, губернатором и правительством Свердловской области. В заседаниях президиума совета СОСПП принимают участие руководители региональных министерств и ведомств.

Ирина Крылова