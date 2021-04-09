В чем сила Союза?

Людмила Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердловской области:

— Сила СОСПП в самом Союзе. Это объединение руководителей предприятий разного уровня. Они вместе обсуждают вопросы, которые интересуют бизнес. Их обоюдное взаимодействие помогает решать много вопросов в пользу региона. Мы тесно сотрудничаем с СОСПП. В 2020 году, в период пандемии, Союз предложил региональным депутатам законодательный пакет, предполагающий поддержку бизнеса. Мы реализовали эти вопросы, тем самым смягчив ситуацию, когда предприятия не имели возможности работать на полную мощность. Поэтому тот обвал, который все ожидали в части формирования бюджета, не случился. Это заслуга и СОСПП.

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

— В работе союза можно выделить три самых важных и эффективных качества.

Во-первых, СОСПП — союз реальных промышленников и предпринимателей, действительно работающих в компаниях, а значит имеющих реальный опыт и способных внятно и аргументированно представлять свою позицию, когда речь идет о защите интересов. То есть это реальный бизнес, который объединился и имеет реальные аргументы для отстаивания своей позиции.

Во-вторых, в СОСПП высокий уровень профессионализма у людей, которые обеспечивают работу Союза. В частности, в повседневном режиме собирают информацию, формируют позицию Союза, общаются с властями и уполномоченным.

В-третьих, сила СОСПП в готовности к вдумчивому обсуждению, гибкости и компромиссу для достижения результата. Мы вырабатываем консолидированную позицию, в которой учитываются мнения и других членов «большой пятерки» (УТПП, «Опора России», «Деловая Россия», институт бизнес-омбудсмена). Консолидированная позиция бывает еще более убедительной, повышает шансы решить вопросы в интересах промышленников и предпринимателей.

Эдуард Россель, член Совета федерации, губернатор Свердловской области в 1995–2009 годы:

— Нам повезло, что в Свердловской области в девяностые годы были сильные руководители предприятий — Вадим Семенов, Эдуард Яламов, Анатолий Сысоев, Эдуард Батюшев, Николай Киреев, Вениамин Дуев, Борис Колесников, Юрий Комратов и другие. Создав ассоциацию, мы объединяли усилия и выявляли общие интересы всех предприятий, которые позволяли загрузить предприятия, как бы развивая внутренний рынок Свердловской области.

Александр Ястребков, председатель Союза золотопромышленников Урала:

— Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области нас консолидировал и объединил в трудные времена. Сегодня он продолжает успешно координировать бизнес и развивает кооперацию. Его сила позволяет преодолевать барьеры.

Леонид Шалимов, председатель Совета главных конструкторов Свердловской области:

— В тот момент, когда, грубо говоря, у нас мало кто определял промышленную политику в России, СОСПП четко определил, что в этой жизни необходимо для того, чтобы промышленность и предпринимательство развивались. Когда появился Союз, не стало идейного разброда, шатания, началась целеустремленная политика. Были созданы комитеты, которые по своей тематике формировали насущные вопросы. Плюс появилась защита предпринимателей. До этого нам, руководителям предприятий, какие вещи только не инкриминировали. Нужна была защита, и Союз эти вопросы поднимал перед руководством Свердловской области, перед руководством силовых структур. Это было большое подспорье для предприятий.

Владимир Семенов, председатель Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей до 2010 года:

— Сила СОСПП только в одном — в сплоченности в развитии своей промышленности и направлении отдельных отраслей. Если не будет конкуренции внутри отраслей, то мы загнемся, как загнулись в свое время отдельные предприятия. В сплоченности мы видим рост и развитие Союза промышленников и предпринимателей с передачей самых лучших достижений в каждой отрасли. Сейчас любая отрасль несамостоятельна, она пересекается с другими отраслями. Мы друг у друга учимся и развиваемся.

Владислав Кавтрев, бывший председатель совета ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»:

— СОСПП отличается тем, что он заботился о людях, обеспечил работой, это самое главное. Благодаря ему сохранены промышленные предприятия, наш рабочий класс, и люди стали жить значительно лучше.

Сергей Козлов, генеральный директор группы компаний «Априори», член совета СОСПП:

— Задача СОСПП — лоббировать интересы бизнеса на территории Свердловской области. Я считаю, что сегодняшний состав Союза под руководством Дмитрия Пумпянского очень эффективно это делает. Примеров много, один из них — СОСПП активно принимает участие в комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов капитального строительства и земельных участков при МУГИСО. Члены Союза и его аппарат практически в ручном режиме помогают бизнесу снизить кадастровую стоимость земли и объектов недвижимости. Многие собственники и арендаторы земли, как мы помним, после переоценки кадастровой стоимости столкнулись с многократным повышением арендной платы или налога на землю. Львиная доля крупных собственников земли и объектов недвижимости, так называемые «пятитысячники», а это почти все члены совета Союза, и поэтому вопрос оспаривания кадастровой стоимости для них очень актуален. Процент снижения кадастровой стоимости составил от 5% до существенных 55%.