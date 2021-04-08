На Кубани из-за COVID-19 закрыты 10 классов школ, 19 групп в детских садах и две - в техникумах

По сообщению оперативного штаба региона, в настоящий момент на территории Краснодарского края по причине распространения коронавирусной инфекции закрыты для посещения 10 классов в шести школах Краснодара и Динского района, 19 групп в 11 детских садах в кубанской столице, Белоглинском, Калининском, Славянском, Тихорецком, Туапсинском и Усть-Лабинском районах. Также полностью переведены на удаленный формат по одной группе Краснодарского политехнического и Сочинского профессионального техникумов.

В Туапсинском районе после 14-дневного карантина, введенного после обнаружения случаев коронавируса, возобновилась работа общеобразовательной школы.

Кроме того, в общей сложности 160 студентов высших учебных заведений переведены на дистанционный формат обучения, в том числе - Северо-Кавказский филиал Российского госуниверситета правосудия, который по решению головного вуза продолжает занятия только с использованием дистанционных технологий. Более 75 тысяч студентов в 46 вузах продолжают занятия в очном формате.

Ольга Логинова