Уральский хребет экономики

Свердловская область делает упор как на увеличение импортозамещающих проектов, так и на наращивание экспортных контрактов. Задел под эти цели был подготовлен заранее. Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (региональное отделение РСПП), в составе которого представители почти всех отраслей, постоянно вкладывается в развитие кооперации с десятками регионов России. Поддержка выставки «Иннопром» на старте позволила бизнесменам привлекать тысячи зарубежных компаний в Свердловскую область. Организация выступает постоянным источником различных бизнес-инициатив, и все это вместе, по признанию коллег, делает ее одной из самых влиятельных в стране.

Лицо союза

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), который первоначально был создан, чтобы сохранить уральские заводы в период потрясений, прошел трансформацию за 30 лет своей работы. На сегодняшний момент это лоббистская организация, которая помогает уральским предприятиям вести мощную экспансию за пределами Свердловской области — и на внутреннем, и на внешнем рынках.

В силу исторических обстоятельств федеральное объединение работодателей — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) был создан на несколько месяцев позже свердловского. Со временем СОСПП был включен в состав общероссийского объединения и стал одним из основных источников бизнес-инициатив. «Свердловское отделение чуть старше РСПП. Такие организации, как СОСПП, формируют лицо Российского союза промышленников и предпринимателей и придают динамику нашему союзу»,— подчеркнул президент РСПП Александр Шохин.

Партнерский подход

Уральский бизнес завоевывает и удерживает позиции на различных рынках сбыта за счет целого набора инструментов. Например, в начале 2010-х предприниматели лоббировали законы, направленные на системную поддержку бизнеса. По мнению промышленников, на федеральном уровне требовался закон «О национальной промышленной политике». На региональном уровне на тот момент уже действовали законы, которые предоставляли различные преференции местным компаниям: об инновационной деятельности, об инвестиционной деятельности, о технопарках и другие. Общероссийский закон о промполитике в итоге был принят и включает в себя разработку и реализацию программ поддержки для отраслевых игроков.

«Мы не придумываем, сидя здесь в Москве, какие интересы бизнеса актуальны сейчас, какие нуждаются в продвижении в федеральных органах исполнительной власти. Мы эту работу ведем, опираясь на понимание ситуации, на заботы, проблемы и тревоги наших предприятий, которые расположены в регионах. Постоянная подпитка из регионов необходима, без этого мы не можем быть надежными партнерами и для правительства РФ, и для президента в решении ключевых проблем социально-экономического развития страны»,— подчеркнул господин Шохин.

СОСПП регулярно проводит встречи с представителями других регионов, с местными производителями. Это позволяет Свердловской области укреплять торговые отношения на разных рынках сбыта. «На текущую дату заключены договорные отношения о сотрудничестве с 76 из 84 субъектов России. Продуктивные межрегиональные контакты выстроены практически со всеми крупными центрами Урала, Сибири, Поволжья, Центральной России. Например, за 2020 год подписаны соглашения о сотрудничестве и планы мероприятий с семью субъектами РФ, среди них Калужская и Омская области»,— рассказали в свердловском министерстве промышленности.

Такая активность дает результаты. Если в 2012 году отгрузки промышленной продукции по полному кругу свердловских организаций составили 1,42 трлн руб., то в пандемическом 2020 году — 2,45 трлн руб., сообщили в региональном министерстве экономики.

«Уральские промышленники — ключевые участники процесса восстановления экономики и инвестиционной активности. В свердловском союзе несколько сотен предприятий промышленности и других отраслей, что делает СОСПП самым мощным региональным отделением РСПП»,— заявил президент РСПП.

«Иннопром» выводит за границу

Компаниям Свердловской области удалось развить устойчивые связи не только с другими регионами России, но и с зарубежными партнерами. Уральский бизнес сотрудничает более чем со 150 странами, по итогам кризисного 2020 года даже показал рост экспорта. «Свердловская область в 2020 году вошла в тройку субъектов РФ, нарастивших в условиях пандемии экспорт. Его объем составил $7,6 млрд, это на 4% выше показателей 2019 года. Весь товарооборот также увеличился на 4% и достиг $12,6 млрд»,— рассказали в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Одна из причин, почему Урал стабильно удерживает показатели по торговле,— наличие собственных международных мероприятий, привлекающих бизнес со всего мира. С 2009 года каждое лето в Екатеринбурге проходит промышленная выставка «Иннопром». Исключением стал 2020 год, когда локдаун вынудил организаторов пожертвовать экспозицией и перейти в формат регулярных онлайн-дискуссий.

В первое время «Иннопром» был региональным проектом, привлекающим внимание только местных предпринимателей и чиновников, но постепенно выставка расширяла и свои площади, и тематику, и географию. С 2012 года получила статус главной промышленной выставки России по решению федерального Минпромторга. СОСПП являлся опорой для выставки с начала 2010-х, поддерживая проект на ранних стадиях и организуя дискуссии в дни мероприятия. «“Иннопром” является традиционной площадкой для СОСПП. В дни выставки мы проводим сессии, посвященные не только внутренним проблемам развития промышленности и технологий, но и международным»,— рассказал президент РСПП.

Сейчас «Иннопром» принимает тысячи представителей бизнеса, сотни компаний из 70 стран, ежегодно иностранные государства становятся сопартнерами экспозиции: например, Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Постепенно «Иннопром» вышел за пределы Екатеринбурга: осенью 2019 года оператор выставки организовал международную экспозицию «Большая промышленная неделя» в Египте, а затем весной 2021 года — в Узбекистане.

«СОСПП это не просто региональное отделение, это лидерская региональная организация, которая решает проблемы от лица РСПП даже международного сотрудничества»,— резюмировал господин Шохин.

Ирина Крылова