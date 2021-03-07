Мишустин упростил правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым упростил правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий в России. Документ опубликован на сайте правительства России.

С 2021 года размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб.— на второго.

Речь идет о случаях, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Раньше для этого нужно было предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ, теперь же будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и дом, который на нем построен, находятся в собственности.

В феврале президент России Владимир Путин сказал, что подумает над идеей разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья. С таким предложением на встрече президента с руководителями фракций в Госдуме выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Также сообщалось, что в России могут разрешить размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Такая идея обсуждалась в начале февраля на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Маткапитал подтянут к инвестициям».