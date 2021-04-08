На СКЖД контейнерные перевозки выросли на 12% с начала года

По итогам первого квартала 2021 года на Северо-Кавказской железной дороге во всех видах было перевезено 43,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ISO длиной 6,1 м). Этот показатель на 12% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Как сказано в сообщении, количество груженых контейнеров составило 9,5 тыс. ДФЭ (136,6 тыс. т грузов). С января по март на СКЖД было перевезено 3,3 тыс. ДФЭ автомобилей и комплектующих (+ 11,8%), 2,5 тыс. ДФЭ химикатов и соды (+5,4%), а также 771 ДФЭ метизов (42,5%).

Наталья Шинкарева