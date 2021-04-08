Конкурс на подготовку территории под ШМСД в Петербурге приостановлен

Конкурс на подготовку территории для Витебской развязки в рамках первого этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) приостановлен. На закупку подали жалобы две компании.

Информация о приостановке тендера появилась на портале госзакупок. Согласно данным, жалобы в ФАС подали ООО «АДС» и филиал турецкого АО «ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИ» 6 и 7 апреля соответственно. Их рассмотрение назначено на 9 апреля.

Официально строительство Витебской развязки стартовало еще 24 марта. Тогда состоялась церемония бурения первой скважины.