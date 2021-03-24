В Петербурге началось строительство Широтной магистрали

В Московском районе Петербурга началось строительство Витебской развязки, которая в перспективе соединит Западный скоростной диаметр с Широтной магистралью. Протяженность развязки составит около 2,6 км. Построить ее планируется за четыре года.

Сегодня, 24 марта, прошла церемония бурения первой скважины будущей транспортной развязки.

Напомним, что первый этап Широтной магистрали скоростного движения будет строить российско-турецкая ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север». Общая стоимость реализации проекта оценивается в 27 млрд рублей. Смольный и Группа ВТБ подписали соглашение о реализации первого этапа ШМ в 2020 году.

Широтная магистраль протяженностью более 27 км будет построена в шесть этапов. ВСД пройдет по терриории Московского, Фрунзенского, Невского районов Петербурга и Всвеволожского района Ленобласти, до пересечения с федеральной трассой «Кола».

Подробнее о строительстве ШМСД – в материале «Ъ» «Магистраль длиною в десятилетие»