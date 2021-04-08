На Кубани по делу о взятках задержаны глава Щербиновского района и заместитель главы Каневского района

Глава администрации Щербиновского района и заместитель главы Каневского района задержаны в рамках расследования уголовного дела по коррупционным преступлениями первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.290, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ по инициативе краевого УФСБ в отношении первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации региона по обвинению в шести эпизодах получения взяток, и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР.

Согласно данным следствия, с осени 2020 года годозреваемая получила в общей сложности 1 млн рублей от руководителей муниципальных образований Кубани за покровительство и попустительство по службе. В частности, от заместителя главы района с октября по декабрь прошлого года чиновница получала по 100 тысяч рублей ежемесячно. В отношении заместителя возбуждено уголовное дело по «б» ч.4 ст.291 УК РФ «Даче взяток в крупном размере», в отношении подозреваемой и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.291 УК РФ «Дача взятки в значительном размере» в отношении главы Щербиновского района Алексея Беликова. Его подозревают, что он дважды передавал по 50 тыс. рублей первому заместителю директора департамента внутренней политики за его покровительство. Подозреваемый также задержан, следователь готовит к передаче в суд ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается, следователи выясняют обстоятельства преступлений, новые эпизоды и лиц, к ним причастных.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее глава Щербиновского района Алексей Беликов опровергал информацию о его задержании. Чиновник был назначен на должность главы района в конце декабря 2020 года.

Ольга Логинова