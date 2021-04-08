«Аякс» — «Рома»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 апреля

8 апреля «Аякс» примет «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча на «Йохан Кройфф Арене» начнется в 22:00 по московскому времени. Эксперты Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Аякс»

Амстердамцы выиграли 7 матчей подряд во всех турнирах, а их беспроигрышная серия достигла 24 встреч. При этом Душан Тадич забил 7 голов в 8 последних играх. После международного перерыва «Аякс» одолел «Херенвен» (2:1) и лидирует в Эредивизи с отрывом в 11 очков от ПСВ.

По пути к четвертьфиналу Лиги Европы «Аякс» выбил «Лилль» (2:1, 2:1) и «Янг Бойз» (3:0, 2:0). В этот турнир команда Эрика Тен Хага попала, заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. В группе D лучший клуб Нидерландов набрал 7 очков в группе в играх с «Ливерпулем» (0:1, 0:1), «Аталантой» (2:2, 0:1) и «Мидтьюлландом» (2:1, 3:1).

Голкипер «Аякса» Андре Онана дисквалифицирован, а защитник Дэйли Блинд пропустит матч с «Ромой» из-за травмы. Под вопросом участие флангового игрока Нуссера Мазрауи.

В какой форме «Рома»

«Джаллоросси» потеряли очки в трех последних турах Серии А. Подопечные Фонсеки проиграли «Парме» (0:2), «Наполи» (0:2), поделили очки с «Сассуоло» (2:2) и расположились на 7-й строчке с 51 очком в 29 матчах.

«Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе А. В активе римской команды 13 очков в играх с «Янг Бойз» (2:1, 3:1), софийским ЦСКА (0:0, 1:3) и румынским «Клужем» (2:0, 5:0). В 1/16 финала «Рома» одолела «Брагу» (2:0, 3:1), в 1/8 — донецкий «Шахтёр» (3:0, 2:1).

Форвард Борха Майораль забил 4 гола в 4 матчах нынешнего плей-офф.

В лазарете римлян защитники Ибаньес, Рик Карсдорп, Мараш Кумбулла, Крис Смоллинг, хавбеки Николо Дзаньоло, Генрих Мхитарян и Стефан Эль-Шаарави.

«Аякс» — «Рома»: статистика личных встреч

Амстердамцы не проиграли «Роме» в рамках второго группового турнира Лиги чемпионов 2002/03 (2:1, 1:1).

Прогноз экспертов на матч «Аякс» — «Рома» 8 апреля

Обе забьют и ТБ 2,5 за 1.90

Соперники результативно выступают в последнее время, и у предстоящей встречи есть все признаки, чтобы стать «верховой». «Аякс» забил минимум 2 мяча в 5 последних матчах. «Рома» хоть и сбавила обороты в чемпионате, но пробила индивидуальный тотал 1,5 во всех 4 играх плей-офф Лиги Европы. Обе команды потеряли основных защитников, что наверняка дестабилизирует оборонительные построения и приведет к ошибкам. Атакующей мощи с обеих сторон хватит, чтобы поразить ворота друг друга.

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