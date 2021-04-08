В Сочи планируется создать горный курорт за 80 млрд рублей

Госкорпорация «ВЭБ.РФ», «Интеррос» и компания «Васта Дискавери» подписали соглашение о создании в Сочи всесезонного горного курорта «Долина Васта», сообщает пресс-служба «ВЭБ.РФ». Объем инвестиций в проект оценивается в 80 млрд руб.

Планируется, что до 2025 года в «Долине Васта» на территории Сочинского национального парка будут созданы горнолыжный центр, санаторий, пансионаты и СПА-отели, а также водолечебница с минеральными бюветами. В проекте запланированы 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км. «Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства, а обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура для проекта будет построена за счет бюджетных источников», — отмечается в сообщении. Планируется, что создание нового курорта обеспечить 2,5 тыс. новых рабочих мест, а с учетом развития сопутствующих сервисов — до 5 тыс. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1,5 млн гостей в год.

«Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства, а обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура для проекта будет построена за счет бюджетных источников»,— отмечается в сообщении. Инвестором проекта выступит «Интеррос» Владимира Потанина. Реализацией проекта будет заниматься «Васта Дискавери», которая также выступит соинвестором.

Наталья Шинкарева