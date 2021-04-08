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Программа переобучения безработных петербуржцев стартует в мае

Комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) запустят ранее анонсированную программу переобучения и трудоустройства безработных горожан в мае. Среди первых участников также будут многодетные родители и матери в декретном отпуске.

Об этом пишет «Агентство Бизнес Новостей». Проект запускается в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения». Набор участников ведется на портале «Работа в России». Отмечается, что обучением на проекте будут заниматься не только штатные преподаватели, но и представители потенциальных работодателей. По окончании курса переподготовки участники получат подтверждающие документы.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что уровень безработицы в Петербурге значительно снизился с начала года.

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