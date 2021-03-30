В Санкт-Петербурге с начала года значительно снизился уровень безработицы

В Санкт-Петербурге снизилось количество зарегистрированных безработных с 82 тыс. человек в январе до 50 тыс. человек. В разгар второй волны COVID-19 этот показатель достигал 108 тыс. человек.

Данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на директора петербургского Центра занятости населения Юлию Горохову. Она сообщила, что в настоящий момент в городе официально зарегистрировано 49,6 тыс. безработных, а в базе Центра имеется около 40 тыс. вакансий, из которых около 700 — по врачебным специальностям. Госпожа Горохова добавила, что пандемия COVID-19 «показала реальную безработицу в Петербурге», и Центру пришлось проводить «большую работу», чтобы стабилизировать ситуацию.

Отмечается, что до пандемии новой коронавирусной инфекции безработица в городе держалась на уровне 10-15 тыс. человек.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Санкт-Петербург оказался в числе регионов с самой низкой безработицей в стране.