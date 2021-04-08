Бывшего замначальника главы Волгодонска будут судить за получение взятки

Перед судом предстанет экс-замначальника главы администрации Волгодонска, которого правоохранители подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Как сообщалось ранее, фигурантом дела является Сергей Вислоушкин.

Согласно версии следствия, бывший заместитель начальника главы Волгодонска с февраля 2018 года по август 2020 года частями получил взятку от сотрудника муниципального унитарного предприятия водоснабжения на общую сумму более 4,8 млн руб. За взятку чиновник собирался обеспечить сотруднику общее покровительство, в том числе повышение по службе.

Напомним, в отношении главы администрации Виктора Мельникова расследуется уголовное дело о подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» Александру Кондратюку указание подписать акты выполнения ремонта дорог, хотя работы не были выполнены полностью. Следователи оценивают ущерб в 16 млн руб. Господин Мельников был задержан в середине ноября, но позже суд освободил его из-под стражи под залог. Через день глава города вернулся на работу.

Наталья Шинкарева