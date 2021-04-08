Сергей Морозов уходит с поста губернатора Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил уйти в отставку. Об этом он сообщил в Facebook.
«Сегодня я принял решение, что могу принести пользу региону в новом статусе. Считаю, что должен баллотироваться в Государственную Думу, в связи с чем попросил президента России Владимира Владимировича Путина принять мою отставку с поста губернатора региона по собственному желанию»,– говорится в сообщении.
Сергей Морозов уточнил, что его решение связано с желанием «сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте». Он также поблагодарил жителей региона «за годы совместных свершений».
Сергей Морозов является уроженцем Ульяновска. С 2000 по 2004 годы он был мэром Димитровграда. Должность губернатора Ульяновской области он занимал с 6 января 2005 года.