Сергей Морозов уходит с поста губернатора Ульяновской области Он хочет баллотироваться в Госдуму

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил уйти в отставку. Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня я принял решение, что могу принести пользу региону в новом статусе. Считаю, что должен баллотироваться в Государственную Думу, в связи с чем попросил президента России Владимира Владимировича Путина принять мою отставку с поста губернатора региона по собственному желанию»,– говорится в сообщении.

Сергей Морозов уточнил, что его решение связано с желанием «сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте». Он также поблагодарил жителей региона «за годы совместных свершений».

Сергей Морозов является уроженцем Ульяновска. С 2000 по 2004 годы он был мэром Димитровграда. Должность губернатора Ульяновской области он занимал с 6 января 2005 года.

Георгий Портнов