В Ростове задержан журналист Игорь Хорошилов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростове-на-Дону журналиста сайта «Голос» Игоря Хорошилова. Об этом “Ъ-Юг” сообщил бывший сопредседатель «Партии Роста» и экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. Сам Игорь Хорошилов на звонки “Ъ-Юг” не ответил, его телефон отключен.

«По предварительной информации, происходящее связано с заявлением адвокатов концерна „Покровский“ на Игоря Хорошилова. Как только я узнал о происходящем, направил адвоката. Будем надеяться, что они подпишут необходимые соглашения и тогда появится точная информация»,— сказал господин Хуруджи. По его данным, дома у матери журналиста прошли обыски.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Игорь Хорошилов с 2020 года работает главным редактором сайта «Голос», основанного местной предпринимательницей Татьяной Крашенниковой. Издание пишет о политике, спорте и общественных событиях в России и Ростовской области. Ранее господин Хорошилов работал в Ассоциации защиты бизнеса, а также занимал посты главного редактора сайта «Южный Федеральный» и «Газеты Дона».

Кристина Федичкина