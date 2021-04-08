Суд оставил под домашним арестом Ярмыш и еще трех фигурантов «санитарного дела»

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест для четырех обвиняемых по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции протеста в Москве 23 января. В числе обвиняемых — пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, глава его московского штаба Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Дмитрий Барановский.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы от 18 марта о продлении срока содержания под домашним арестом до 23 июня в отношении Ярмыш К. А., Степанова О. О., Барановского Д. С., Алехиной М. В. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Накануне Мосгорсуд отменил домашний арест четырем фигурантам «санитарного дела»: адвокату юриста ФБК (внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь, Олегу Навальному, а также муниципальным депутатам Люсе Штейн и Константину Янкаускасу. Им изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Напомним, все фигуранты дела обвиняются в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). По версии следствия, они призывали участвовать в акции, в результате чего туда приехали люди, больные коронавирусом.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Защита не верит в успех».