На Дону выявили 239 новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 239 случаев, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 91. В Зерноградском районе зафиксировано 10 случаев, в Сальском районе — семь, в Новочеркасске, Азовском, Багаевском и Неклиновском районах — по шесть, в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Мартыновском и Пролетарском районах — по пять, в Таганроге, Аксайском, Заветинском, Мясниковском, Орловском, Семикаракорском, Тарасовском и Цимлянском районах по четыре. При три новый случая заражения выявлено в Гуково, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Милютинском, Обливском, Ремонтненском и Целинском районах, по два — в Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Октябрьском, Песчанокопском и Тацинском районах, по одному — в Волгодонске, Верхнедонском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Советском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

За прошедшие сутки в регионе вылечились 202 человека. Умерли 26 человек.

По состоянию на утро 8 апреля, количество инфицированных в области превысило 82,7 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1969. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период пандемии выздоровели более 74,2 тыс. человек, умерли 3 745 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева