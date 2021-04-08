Строительство подземного перехода в створе «Ростов-Арены» планируют начать в 2022 году

Подземный переход в створе «Ростов-Арены» планируется начать строить в 2022–2023 году, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что проект строительства подземного перехода под проезжей частью от Южного подъезда до ул. Левобережной уже подготовлен. «В настоящее время проектной организацией завершается расчет сметной стоимости строительства объекта»,— сообщили в пресс-службе. Отмечается, что сейчас проект подготавливается для направления в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» на рассмотрение и выдачу заключения. В пресс-службе отметили, что получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий планируется во втором квартале 2021 года.

Наталья Шинкарева