На Ставрополье бывшего замначальника колонии заподозрили во взяточничестве

В Ставропольском крае в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ «Исправительная колония № 6 УФСИН России по Ставропольскому краю» возбуждено уголовное дело о получении взятки с заключенных в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Алексей Болотаев.

По версии следствия, в 2018 и 2019 году бывший замначальника получал взятки от заключенных за то, что обеспечивал им «комфортные условия отбывания наказания». В частности, он ходатайствовал о переводе их из колонии общего режима в колонию-поселение, несмотря на наличие у них взысканий и нарушений, обеспечивал им возможность использовать мобильные телефоны. Подозреваемый получил от заключенных 400 тыс. руб., а также звезды на погоны из драгоценного металла.

Наталья Шинкарева