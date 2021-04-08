Трассу «Таврида» под Севастополем перекрыли из-за схода грунта

На юго-западе Крыма из-за схода грунта перекрыли часть трассы «Таврида», сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО ВАД Григорий Назаров. Автомобили до Севастополя пустили по старой дороге, добавил он. О том, когда будет открыто движение по «Тавриде», не сообщается.

«Движение по Президентской дороге и седьмому этапу "Тавриды" временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона твердых бытовых отходов. Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли… Сейчас движение транспорта на Севастополь идет по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое»,— сказал господин Назаров (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что о сроках восстановления движения через седьмой этап «Тавриды» и Президентскую дорогу сообщат дополнительно.

Правительство Севастополя называет предварительной причиной обвала затяжные осадки. В пресс-службе сказали, что рабочие планируют устранить последствия в течение суток.

Напомним, в феврале движение на трассе «Таврида» и через Крымский мост было закрыто из-за снегопада. Тогда власти Крыма из-за снегопада вводили режим чрезвычайной ситуации в Белогорском, Ленинском, Кировском районах и Керчи.

Подробности — в материале “Ъ” «Крымский мост занесло снегом».